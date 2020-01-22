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肺炎疫情擴大 瑞銀估陸將再降准50基點救經濟

2020-01-22 12:28經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

武漢肺炎確診病例資料來源／疾管署、新華社 製表／羅印沖
武漢肺炎確診病例資料來源／疾管署、新華社 製表／羅印沖
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肺炎疫情擴大，瑞銀今（22）日發布「新型肺炎潛在宏觀影響」報告，並以當年SARS經驗對照，認為零售、旅遊、酒店和餐飲、運輸等行業會收到較多衝擊，中國人民銀行可能祭出降准措施，以挽救經濟。

2003年SARS經驗教訓，持續週期超過六個月，較高的死亡率（9.2%）等，新型冠狀病毒依然有諸多未解之處和不確定性。瑞銀表示，鑒於新型肺炎與2003年的SARS疫情有諸多相似之處，可以借鑒後者經驗來推演本次疫情影響。

SARS的首位患者發現於2002年11月中旬，疫情擴散在2003年4月到5月初達到頂峰，到5月底到6月則基本得以遏制。2003年中國大陸共5,327人感染SARS病毒、香港地區1,755人，全球平均死亡率達9.2%、遠高於目前武漢新型病毒的2.1%。

瑞銀表示，本次疫情中國大陸政府介入時點早於此前、態度更加積極主動 ，且防疫能力也有大幅提升，因此本次疫情是否也會像SARS一樣持續六個月以上存在較大不確定性。

歷史不會重演，但總是驚人的相似，更重要的是，大陸應該已經從SARS疫情中汲取了經驗。針對本次疫情，政府反應和防控工作比SARS期間更加積極、溝通也更加透明，大陸的公共衛生系統也比當年更有經驗。

鑒於目前資訊有限，新型肺炎的死亡率似乎遠低於SARS。但是，春運期間的大量人員流動無疑會對疫情防控工作造成非常大挑戰，病毒擴散情況會更加複雜化。

如果短期內疫情擴散沒有得到明顯遏制，瑞銀認為零售、旅遊、酒店和餐飲、運輸等行業都會收到明顯衝擊，特別是在一季度到二季度。這也意味著，目前對大陸第1、2季度經濟增長環比反彈的預測面臨一定下行壓力。

瑞銀指出，大陸官方可能會加碼政策寬鬆力度來對疫情帶來的下行壓力，特別是疫情直接影響的相關行業，從而有利於支撐這些行業在之後的反彈（可能在2020年下半年）。

預計年內人行會再降准50個基點、降低MLF利率10至15基點，從而保持銀行間流動性寬鬆，引導市場利率下行。

瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤博士表示，大陸可能會加碼政策寬鬆力度來...
瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤博士表示，大陸可能會加碼政策寬鬆力度來對疫情帶來的下行壓力，預計年內人行會再降准50個基點。圖／瑞銀提供
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疫情SARS瑞銀武漢肺炎

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