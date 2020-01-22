把握時間！銀行臨櫃換新鈔今日最後一天

為便利民眾農曆春節前兌換新鈔，中央銀行洽請台灣銀行等八家金融機構選定454個據點，辦理新鈔兌換作業，今（22）日是最後一天，還沒有換新鈔者 ，不妨把握時間，趕緊把需要的新鈔換好。

今天一大早，台銀營業部大廳仍聚集不少換新鈔的人潮，另外由於台銀ATM也可以領新鈔，因此上午ATM前面也出現不少排隊人潮。