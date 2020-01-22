親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

把握時間！銀行臨櫃換新鈔今日最後一天

2020-01-22 11:17經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

為便利民眾農曆春節前兌換新鈔，中央銀行洽請台灣銀行等八家金融機構選定454個據點，辦理新鈔兌換作業，今（22）日是最後一天，還沒有換新鈔者 ，不妨把握時間，趕緊把需要的新鈔換好。

今天一大早，台銀營業部大廳仍聚集不少換新鈔的人潮，另外由於台銀ATM也可以領新鈔，因此上午ATM前面也出現不少排隊人潮。

ATM領紅色的百元鈔券，一次只能領10張，因此如果有大額百元新鈔需求，仍以臨櫃換鈔比較方便且快速；央行表示，臨櫃兌換百元鈔券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應。

銀行臨櫃換新鈔到22日15時30分截止，春節有新鈔需求但尚未兌領者，不妨把握時間...
銀行臨櫃換新鈔到22日15時30分截止，春節有新鈔需求但尚未兌領者，不妨把握時間。記者仝澤蓉／攝影
分享

ATM台銀

延伸閱讀

過年包紅包用舊鈔沒誠意一定要新鈔？網：重要的...

ATM領新鈔不想排隊 兩個時段要避開

8行庫今起換新鈔 百元鈔每人限換百張

換新鈔免排隊 快到這些ATM領

相關新聞

年終獎金該怎麼用？專家曝高CP值保險規劃3重點

2020-01-22 11:22

新台幣開盤 貶破30大關

2020-01-22 09:50

春節期間金融服務不打烊 金管會下令銀行採取五措施

2020-01-22 09:39

職業工會、漁會加保，如此做才能確保領得到勞保給付

2020-01-22 09:15

落實職場性別平等獲肯定 元大金入選彭博性別平等指數

2020-01-22 04:15

彰銀案有解？台新出招 添彈性處理空間

2020-01-22 00:23

「彰銀案」價格近了...蔡政府應表態

2020-01-22 00:22

開發金設生醫基金 射三箭

2020-01-22 00:21

金控今年獲利 惠譽預估微降

2020-01-22 00:21

上市櫃持股5％股東 須按季揭露

2020-01-22 00:21

產險龍頭富邦攻碎片式商機 首次承保棲蘭超馬

2020-01-22 00:21

產險業去年簽單保費衝1,763億新高 富邦產總座估今年還將成長5%

2020-01-22 00:04

外幣保單銷售 全面降溫

2020-01-21 22:54

智慧經營／唐雲益3R投資心法 拉高績效

2020-01-21 22:49

5大銀行去年新承作房貸8年新高 央行：房市復甦

2020-01-21 18:35

永豐、玉山銀前理專A客戶錢 金管會各開罰1,200萬元

2020-01-21 17:12

中華信評調降南山人壽評級 系統改善仍需時間解決

2020-01-21 17:11

存股積沙成塔 打造穩健現金流

2020-01-21 15:16

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 13:10

向山致敬 富邦產險擔任棲蘭100超馬合作夥伴

2020-01-21 23:25
看更多

熱門文章

感人！星宇航空首航廣告曝光 張國煒用9字致敬父親

2020-01-21 14:21

郭台銘政見鴻海實現 育兒獎勵月領1.5萬到6歲

2020-01-21 19:41

60萬人自提勞工退休金 報稅時別忘確認這件事

2020-01-21 15:12

蔡其昌轟國民黨阻燃煤機組更新：沒把慘輸教訓放心上

2020-01-21 16:18

鴻海加碼0到6歲育兒獎勵金 規模上看1.3億元

2020-01-21 18:59

神隱40天又欠薪 遠航董座張綱維今偕投資人開記者會

2020-01-22 08:19

彰銀案有解？台新出招 添彈性處理空間

2020-01-22 00:23

進口車市占又過半 Lexus強壓賓士取得豪華車冠軍地位

2020-01-21 12:55

永豐、玉山銀前理專A客戶錢 金管會各開罰1,200萬元

2020-01-21 17:12

真的是「鎮國之寶」！2019年全國投資 台積電貢獻十分之一

2020-01-21 20:52

0到6歲公司養 鴻海寶寶可領126萬

2020-01-22 00:35

台積電5奈米廠裝機測試預計下季投產 3奈米廠區動工

2020-01-21 15:21

盧秀燕嗆台中成空汙毒氣室 蔡其昌：慘輸了還政治操作

2020-01-21 16:14

鴻海今年對聯藏台銘、揚偉關鍵字 橫批「0到6歲公司養」

2020-01-22 09:21

我國去年經濟成長率2.73% 居四小龍之首

2020-01-21 17:01

台塑集團兩路拚突圍 與世界一流公司競爭

2020-01-22 00:46

「彰銀案」價格近了...蔡政府應表態

2020-01-22 00:22

又見理專監守自盜！ 永豐、玉山銀各被重罰1200萬

2020-01-21 17:26

遠航停飛逾月又欠薪！張綱維聲明全文「願全部退出」

2020-01-22 12:07

面板雙虎咬金鼠 法人：最快Q2轉盈

2020-01-21 14:20

桃園捷運徵才農曆年後登場 高薪上看76K

2020-01-22 11:09

台塑集團林善志：大環境依舊不景氣 要朝高值化發展

2020-01-21 20:11

和碩集團 操刀威秀頂級影城設計案

2020-01-21 14:20

遠航欠薪爭議未解決 張綱維將開記者會

2020-01-21 19:49

郭台銘將以創辦人身份 現身2020鴻海愛心嘉年華

2020-01-21 19:01

年後轉職這件事一定要注意 以免影響退休金

2020-01-22 09:13

iRent共享機車年後進軍桃園 服務遍及六都

2020-01-21 13:59

鴻海董座劉揚偉：三個改變主動出擊 提升毛利率、EPS

2020-01-22 10:27

中火10部燃煤機組火力全開？經濟部：已是過去式

2020-01-21 16:23

郭台銘：將籌組創投公司 佈局未來科技健康事業

2020-01-22 10:36

漢神百貨展雄心 揮軍中台灣

2020-01-21 13:38

中火增2燃氣機組 南投環保局長嗆環評不專業

2020-01-21 14:20

職業工會、漁會加保，如此做才能確保領得到勞保給付

2020-01-22 09:15

理專涉挪用客戶資金 永豐、玉山銀各罰1,200萬

2020-01-22 00:21

科技指標廠 防疫總動員

2020-01-22 00:54

手機買氣冷 上月大減16％

2020-01-22 00:34

五度跳票後 張綱維稱「蔡孟哲」、「林董」要投資30億

2020-01-22 12:09

機車商爭補助 喊油電平權

2020-01-22 00:16

產險龍頭富邦攻碎片式商機 首次承保棲蘭超馬

2020-01-22 00:21

台塑集團培訓員工 深化AI觀念

2020-01-22 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top