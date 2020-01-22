瑞銀：新型肺炎造成經濟下行壓力 陸擬降息、加碼寬鬆

瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤今（22）日指出，新型肺炎（新型冠狀病毒）引起廣泛關注，即使新型肺炎的死亡率似乎遠低於SARS，但是，春運期間的大量人員流動無疑會對疫情防控工作造成非常大挑戰，病毒擴散情況會更加複雜化，如果短期內疫情擴散沒有得到明顯遏制造成經濟下行壓力，中國政府將調降利率並加碼貨幣寬鬆，以扶植經濟。

汪濤認為，如果短期內疫情擴大，中國的零售、旅遊、酒店和餐飲、運輸等行業都會收到明顯衝擊，特別是在第1季到第2季。這也意味著我們目前對1、2季度經濟增長環比反彈的預測面臨一定下行壓力。

政府可能會加碼政策寬鬆力度來對疫情帶來的下行壓力，特別是疫情直接影響的相關行業，從而有利於支撐這些行業在之後的反彈（可能在2020年下半年）。預計年內央行會再降准50個基點、降低MLF利率10~15基點，從而保持銀行間流動性寬鬆，引導市場利率下行。

明顯衝擊零售、旅行和市場情緒，不過對GDP的影響持續時間較短。

汪濤表示，2003年的SARS疫情嚴重影響了相關季度的中國經濟，歷史不會重演，但總是驚人的相似。更重要的是，中國應該已經從SARS疫情中汲取了經驗。

針對本次疫情，政府反應和防控工作比SARS期間更加積極、溝通也更加透明，中國的公共衛生系統也比當年更有經驗。鑒於目前資訊有限，新型肺炎的死亡率似乎遠低於SARS。

但是，春運期間的大量人員流動無疑會對疫情防控工作造成非常大挑戰，病毒擴散情況會更加複雜化。

如果短期內疫情擴散沒有得到明顯遏制，零售、旅遊、酒店和餐飲、運輸等行業都會收到明顯衝擊，特別是在第1季到第2季。

因此，預計年內央行會再降准50個基點、降低MLF利率10~15基點，從而保持銀行間流動性寬鬆。