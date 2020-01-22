春節期間金融服務不打烊 金管會下令銀行採取五措施

為滿足民眾農曆春節期間提領現鈔、資金調度及支付工具交易的金融服務需求，並確保春節連續假期期間的金融服務品質，金管會已請各金融機構配合採取下列金融服務措施：

第一、支付工具交易順暢：信用卡、電子票證及電子支付等機構應確保交易系統順暢運作，並提供24小時客服專線。

第二、電子銀行服務穩定：各金融機構應注意網路銀行系統負載量，以確保春節期間之電子銀行服務順暢運作，以因應企業與民眾資金調度需求。

第三、強化資安防護：各金融機構應確實建立資訊系統及資訊安全監控機制、應變計畫與通報程序，並進行情境演練，且應特別注意各類異常情形的監控。

第四、自動提款機 (ATM)全年無休：各金融機構應加強ATM之補鈔、檢修與管理作業，並提供24小時客服專線可供諮詢。

第五、金融客服暢通：各金融機構的網路銀行及ATM應提供24 小時客服專線，並確保24小時暢通且可提供諮詢服務。

金管會提醒民眾，農曆春節期間可多利用金融機構提供之電子銀行服務，若使用ATM遇到問題時，請務必保存「交易明細單」，並善用金融機構於ATM旁張貼的客服專線。另外在使用網路進行交易時應注意資訊安全，避免個人資料外洩。