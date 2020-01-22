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職業工會、漁會加保，如此做才能確保領得到勞保給付

2020-01-22 09:15經濟日報 記者陳素玲／即時報導

不少人因為無一定雇主，或是自營作業，到職業工會加勞保，勞保局表示，職業工會或漁會與所屬被保險人之間並不是僱傭關係，不像一般公司、行號，可以在勞工每個月的薪資中扣收應負擔的勞保費；由工、漁會加保的被保險人，自行負擔的勞保費應按月向所屬工、漁會繳納，再由工、漁會彙繳至勞保局，為免繳交保費被A，被保險人最好保留保費收據。

此外，工、漁會被保險人如果超過繳費寬限期仍未繳納勞保費，工、漁會就會向勞保局申報被保險人欠費，並代為加收滯納金彙繳勞保局（滯納金從寬限期滿隔日起，每逾1日加徵應繳納保費金額0.1%的滯納金，到繳納保費前一天止，最高到應繳納保費金額的20%為止）。

勞保局表示，如果有欠繳保費情形，該局會依據工、漁會申報的被保險人欠費名冊對欠費的被保險人暫行拒絕給付，並寄發限期繳納函，如果超過期限仍未繳納，勞保局就會移送行政執行。所以工、漁會被保險人如果有積欠勞保費及滯納金，請儘速向所屬工、漁會繳清，並索取及妥善保存繳費收據，才不會影響以後領取勞保給付的權益。

另外，勞工保險加、退保採申報制度，勞保局不會因為被保險人欠費就逕予將被保險人退保。所以工、漁會被保險人如果已經轉業或沒有繼續從事本業工作，請記得向所屬工、漁會辦理退保作業，保險費計收至退保當日止，才不會被勞保局持續計收保險費，影響被保險人權益。

保險勞保保費薪資

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