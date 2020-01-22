金融業最高A-領導等級 元大金控連續兩年獲CDP評比肯定

國際非營利組織CDP（原碳揭露專案）公布最新評比成績，元大金控連續兩年獲得A-「領導等級」（Leadership level），於全球8,400家受評企業中，躋身前7%，更獲得國內金融同業最佳成績，在氣候數據透明度與對抗氣候變遷行動皆位處全球頂尖企業行列。

元大金控長期重視氣候變遷對環境造成的風險，旗下子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨、元大投信，均積極建置環境管理系統，創建綠色企業文化，提升環境永續績效。

國際非營利組織CDP（原碳揭露專案），是2003年由35個國際主流法人投資機構連署發起成立的獨立非營利組織。目前CDP代表超過525家管理超過96兆美元的投資機構，以及120家採購金額共超過3兆美元的品牌商，鼓勵企業界進行碳排量揭露，協助企業評估氣候變遷所造成的結果，並提供外部投資者參考依據。

根據CDP官方揭露，此次台灣共129企業受評，其中11家企業獲得A-「領導等級」肯定，元大金控再次獲得佳績，主要因為積極落實節能減碳及綠色採購等環境永續經營面向，執行溫室氣體碳排量的控制與減量得到具體成效。

元大金控戮力建置多項ISO管理系統，為推動與管理集團內環境事務，自2015年著手導入ISO 14001環境管理系統至今，截至2018年，集團旗下全台316個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率百分之百的金控公司；同時配合推行國際標準的能源管理系統，藉由擬定節能目標及實施計畫，全面提供能源使用效率，並獲得英國標準協會（BSI）台灣分公司頒發ISO 50001認證。

2016年、2017年連續兩年認購綠電50萬度，在2018年及2019年，完成申購500張再生能源憑證，相當於0.7座大安森林公園每年的二氧化碳吸收量；此外集團興建自有大樓均已取得綠建築規劃，元大人壽大樓更取得內政部「綠建築銀級合格標章」，未來興建之大樓採同樣綠建築標準規劃，為共同愛護地球和環境永續而努力。

元大集團在推動E （環境）、S（社會）、G（公司治理）績效與落實CSR企業永續經營表現卓越，於2019年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股兩項殊榮。

今年將擴大啟動ISO 14046水足跡驗證及ISO 20400永續採購指南，藉由更多元面向管理系統及透過綠色採購與供應商管理，支持低碳、永續商品的企業，擴大永續作為影響力。