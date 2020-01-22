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武漢肺炎進入美國 美疾管中心證實華盛頓州出現首例

落實職場性別平等獲肯定 元大金入選彭博性別平等指數

2020-01-22 04:15經濟日報 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）入選 「2020彭博性別平等指數」（Bloomberg Gender-Equality Index, GEI），該指數今年評比作業共納入全球約6000家企業，涵蓋84個國家地區，最後選出於男女平權議題中表現出色的325家企業納入指數。元大金控於全球眾多競爭者中，以實際行動打造性別平等的職場環境，首次參加即獲選入列，凸顯元大金的努力成果受到國際認可。

美國財經媒體《彭博》(Bloomberg) 自2016年開始發表性別平等指數，該指數在過去三年內，已由金融服務業擴展至金融、消費品、科技、能源、公用事業、通信、材料等跨業界的性別平等指數，主要透過五大評分構面來衡量企業是否符合性別平等，包含女性領導人及人才庫(Female Leadership & Talent Pipeline)、同工同酬 (Equal Pay & Gender Pay Parity)、包容性文化(Inclusive Culture)、性騷擾政策(Sexual Harassment Policies)、女性品牌價值(Pro-Women Brand)，元大金控於各項評比表現優異，其中在「性騷擾政策」構面更拿到滿分，顯見元大金控在推動性別平等職場的努力。

元大金控表示，國際專業媒體與信評機構持續肯定元大金控在企業社會責任付出的成果，自2019年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股、「摩根士丹利(MSCI) ESG評級A級殊榮」、「企業社會責任報告書獲英國標準協會(BSI)永續卓越獎」，今年再獲選入「2020彭博性別平等指數」。元大金控重視性別平權，董事會成員組成多元，除具備專業背景及實務經驗，也注重兩性人員比例，集團旗下九 家子公司中，有六家子公司設有女性董事或監察人，未來元大金將致力依性別平等原則，提升女性參與公司治理及經營決策，為元大永續經營注入更多不同觀點。

元大金指出，人才是元大最重要的資產，不分性別皆享有各項良好的婚育制度、補助與照護計畫，包括女性生理假、產檢假、男性陪產假、家庭照顧假、員工育嬰留職停薪的申請等，薪資起薪優於法定基本工資標準，依人員專業能力、職務類別及職掌範圍等條件規劃敘薪，同職等的職務，男、女性基本薪資比為100%，具體打造性別友善的工作環境。

元大金控在企業社會責任的努力備受國際肯定，首次參加即獲評選入列「2020彭博性別...
元大金控在企業社會責任的努力備受國際肯定，首次參加即獲評選入列「2020彭博性別平等指數」，元大金也將此好消息透過集團臉書與投資大眾分享。（圖片取自元大集團「元大GoodNews」臉書）
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