產險龍頭富邦攻碎片式商機 首次承保棲蘭超馬

台灣產險業龍頭富邦針對即將在3月登場的「棲蘭100林道超級越野馬拉松」，破天荒推出，專門給參加超馬比賽者投保的短天期保險，搶攻碎片式投保商機的企圖不言可喻。

富邦產險表示，投保年齡須介於15~70歲間，不需考慮職業別；若不幸發生意外，相關緊急救援、住院費用也在承保範圍內；此外，個人責任險更有最高25萬元的理賠額度。

富邦產險總經理羅建明周二(21日)表示，產險業一直在談商品的客製化、或是場景、碎片式的商品，他從超馬以及有40幾萬名會員的運動筆記、20幾萬名會員的健行筆記等平台，看到一些契機，發展碎片式商品沒有那麼難，只是你必須要找到場景，例如活動或比賽。

他解釋，產險公司的保單，多數為一年一期，賣給消費者長天期的保單，可能對方會覺得保費太貴了，可是如果改成只要買五天，保費相對就覺得划得來，「所以這部分是我們覺得越來越值得去經營」。

以富邦產險這次領先同業推出、專為棲蘭超馬者設計的短天期保險為例，羅建明說，投保需求並非來自參加超馬賽事的人，而是來其自家庭，「他們參加的時候，家人是最擔心的」，畢竟超馬要跑的路程與時間真的很長。