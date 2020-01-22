產險業去年簽單保費衝新高 富邦產總座羅建明估今年還將成長5%

富邦產險總經理羅建明。記者陳怡慈/攝影 分享 facebook

產險公會最新統計，整體產險業去（2019）年簽單保費1,763億元，連續八年刷新歷史紀錄。展望今（2020）年，龍頭公司富邦產險總經理羅建明21日表示，預估大概有5%的成長力道，亦即有機會站上1,800億元歷史大關。

羅建明表示，產險業去年簽單保費成長將近7%，相當不錯，儘管基期已高，但在七大因素加持下，預估今年簽單保費的表現不會太差。

首先在汽車險方面，汽車險為產險業的黃金業務、向來占簽單保費比率超過一半，羅建明說，「我們預期今年還是有將近5%的成長」。

產險公會統計，汽車險簽單保費去年達940億元、年增5.9%，倘若今年再成長5%，明（2021）年將有望迎來「車險千億保費」的新里程。

羅建明指出，車險簽單保費成長，並非新車銷售數量增加，而是汽車的使用年限變長，累積的車輛數增加，以致保費持續增加。

他看好今年簽單保費持續成長的第二個原因為，「一些附加的商品，產險公司還是會推」。羅建明預估，這部分的簽單保費，今年大概有4～5%的成長。

傷害險方面，羅建明說，預估今年有7～8%的成長力道，國人旅遊風氣興盛、越來越重視生活品質，加上所有產險業者都在推旅遊不便險，會帶動旅平險成長，「這個地方的成長會蠻不錯的」。

至於健康險，羅建明說，產險業做健康險，每年成長率都很高，潛在力還是有。產險公會統計也顯示，健康險簽單保費，去年年增率高達16.5%，比傷害險年增率8.1%還要強勁。

住宅火險部分，羅建明說，預期今年會持續朝家庭式的綜合險發展，「不是只有單純的住宅火險而已」，而這將有助住宅火險簽單保費成長。

企業險部分，羅建明說，今年看到幾個大客戶，尤其半導體廠商，配合物聯網商機在編列資本支出，衍生的投保商機也是蠻大的。