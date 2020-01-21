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企業募資保守 去年籌資衰退

2020-01-21 19:37經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

金管會21日公布去年公開發行公司籌資情形，受國際政經因素影響，企業募資保守，去年公發公司籌資件數及金額，分別減少4.11%及9.09%

金管會證期局副局長張振山表示，去年度公發公司籌資案件，包括公募、私募合計有392件，金額為7,428.4億元，與前年度387件，金額7,490.64億元相當。

在公募方面，去年度公發公司國內募資申報生效案件有278件，金額5,674.57億元，海外募資申報生效案件則有二件，金額63.10億元，國內外合計有280件，金額5,737.67億元。

跟前年度相比，件數減少4.11%，金額則衰退9.09%；去年度公募金額5,737.67億元，也是近三年來新低。

張振山表示，去年度公募籌資案件及金額衰退的原因，主要是受美中貿易戰等國際政經因素影響，企業募資較保守，以及前年度大型募資案件較多所致。

若以公募的國內外比重來看，張振山表示，去年度公發公司辦理國內募集金額占總募集金額的98.90%，海外募集金額占總募集金額的1.10%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

至於私募方面，張振山表示，去年度公發公司私募案件112件，金額1,690.73億元，占公、私募合計金額比重為22.76%。

跟前年度相比，私募案的件數及金額均增加，張振山表示，主要是因去年度金融保險業私募金額較為龐大所致。

去年度公發公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途，則以償還債款及擴充廠房設備為大宗，償還債款占了54%，擴充廠房設備則有17%。

募資金管會

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