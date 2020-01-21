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外幣保單不再熱賣 去年前11月衰退二成

2020-01-21 19:03經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

受美中貿易戰等因素影響，去年前11月外幣保單銷售衰退近二成，美元、人民幣及澳幣全面衰退，其中人民幣保單減幅最大，高達44%。

金管會今（21）日公布外幣保單最新統計，金管會保險局副局長張玉輝表示，去年前11個月全體外幣保單新契約保費收入，折合新台幣4,667億元，年減19%，其中投資型1,488億元，衰退34%。

傳統型新契約保費收入3,179億元，減少10%，微幅相對比投資型小。

張玉煇表示，投資型保單衰退原因，除前年基期較高因素外，主要是前年第4季開始有美中貿易戰、英國脫歐等國際變數，投資型保單買氣不太好，延續到去年；另外，澳幣則因澳洲央行降息，投資吸引力降低。

外幣保單銷售持續降溫，包括美元、人民幣及澳幣都全面衰退。

以各幣別來看，銷售量最大是美元保單，去年前11月新契約保單保費收入130.94億美元，年減18%。

其中投資型衰退最多，去年前11月新契約保費收入32.86億美元，年減37%，傳統型有98.08億美元，衰退9%。

美元投資型保單銷售最多前三大保險公司，依序法國巴黎人壽、國泰人壽及南山人壽。

傳統型賣最多前三大是新光人壽、國泰人壽與南山人壽。

去年前11月人民幣新契約保費收入有人民幣53.38億元，年減44%，大部分是投資型，有人民幣50.13億元，大減46%。

銷售最多的前三大保險公司為法巴人壽、中國人壽及南山人壽。

人民幣傳統型保單，前11月人民幣3.25億元，減少8%。賣最多前三大是國壽、台灣人壽及新光人壽。

至於澳幣保單，去年前11個月保費收入有澳幣12.57億元，年減5%。

金管會表示，保險業銷售該等保單時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利這項業務穩健經營及維護消費者權益。

保單人民幣

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