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因應氣候變遷領頭羊 國泰金榮獲CDP 領導等級

2020-01-21 18:36經濟日報 記者陳美君╱台北即時報導

全球最大的碳揭露平台CDP(Carbon Disclosure Project)近日頒布成績，國泰金控獲領導等級的認可(A-)，為全台灣金融業最高等級之一。

國泰金控風控長黃景祿表示，「在參考世界經濟論壇的全球風險報告，我們也辨識及評估氣候相關衝擊，氣候變遷的確是件重大的議題」，因此，國泰金控成立TCFD 工作小組，分別針對金融核心業務重大項目進行監管，包含不動產投資及房貸、有價證券、企業授信及保險商品，並逐步由質化分析到量化分析與情境模擬。

另外，國泰金控為管理資產組合對氣候影響，進行多項範疇三溫室氣體盤查，國泰人壽及國泰產險分別進行保險商品的碳足跡盤查並通過ISO 14067查驗，國泰產險更為台灣首家制定「財產保險服務碳足跡產品類別規則」，藉以了解保險商品的生命週期對環境的衝擊。其中國泰人壽更為全台灣第一家針對其有價證券進行碳足跡計算(carbon footprint)，除為台灣唯一參與Climate Action100+及CDP的「Non-Discloser Campaign」議合活動外，更連續三年自行舉辦氣候變遷論壇，透過促進企業揭露對氣候變遷作為及碳排放數據，逐步掌握及改善投資組合對氣候的影響。

根據SustainAbility顧問公司的報告，CDP 的評比為全球最值得信賴的評比機制，截至去(2019)年底，全球共有525家法人投資機構成為CDP簽署人，管理總資產達96兆美元。2018年CDP問卷對應TCFD建議揭露框架，要求回覆企業須依照氣候治理、策略、風險管理以及相關指標與目標進行揭露，2020年CDP 為加強金融業對於氣候變遷衝擊的揭露與管理，進行問卷調整，不僅對應到TCFD架構，更要求評估資產組合對氣候的影響(Portfolio Impact)。

自2017年國際金融穩定委員會(FSB)甫公布TCFD 建議揭露報告，國泰金控為全台第一家簽署支持「氣候相關財務揭露(TCFD)」倡議的企業。國泰金控結合企業永續委員會及國泰的TCFD工作小組，在世界氣候劇變下，共同因應氣候變遷的衝擊，擬定調適作為，不僅減少財務風險，更將氣候風險轉為機會，帶領台灣往低碳經濟發展。

國泰金控氣候變遷保險

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