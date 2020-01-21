又見理專監守自盜！ 永豐、玉山銀各被重罰1200萬

金管會銀行局今公布，永豐銀、玉山銀皆發生不肖理專挪用客戶資金，永豐銀行一名不肖理專挪用客戶高達7000萬元，玉山銀的理專則挪用兩為高齡長者資金達3000萬元，各遭金管會重罰1200萬元。

銀行局表示，永豐銀行忠孝分行前游姓理財專員從2015年11月起，約4年間涉挪用客戶款項，受影響客戶數有8戶，涉案金額高達7000萬元。

游姓理財專員先建議客戶將基金贖回、保單停扣轉換申購新保單，或提前繳清續期保險費，協助客戶填寫相關申購或取款文件，利用客戶的信任將款項匯至指定帳戶挪為己用，且利用其中一名客戶的帳戶作為挪用款項的入款帳戶。

玉山銀也發生理專挪用客戶資金案，玉山銀財富中心駐埔靴分行蔡姓前理財專員，從2013年8月至去年4月間，涉挪用客戶款項，受影響客戶共2戶，且均已逾70歲，涉案金額高達3000萬元。

銀行局指出，蔡姓前理財專員透過取得客戶已蓋具原留印鑑的單據，偽冒客戶開立另一外幣及台幣銀行帳戶，並將客戶的定存解約、基金贖回等款項匯入客戶原有帳戶或偽冒帳戶後，再用臨櫃提取現金，再存入蔡姓前理財專員自己的銀行帳戶，或轉帳存入關係人的銀行帳戶。