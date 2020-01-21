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永豐、玉山銀前理專A客戶錢 金管會各開罰1,200萬元

2020-01-21 17:12經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

永豐銀行。本報資料照片
永豐銀行。本報資料照片
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永豐銀及玉山銀前理專涉挪用客戶款項，違反銀行法規定，金管會今（21）日公布，分別對兩家銀行處罰鍰1,200萬元。

金管會表示，永豐銀違反事實，包括第一，忠孝分行前理專從2015年11月起約四年間，涉挪用客戶款項及與客戶間有異常資金往來，受影響客戶數八戶，主要態樣有二種，一種是建議客戶將基金贖回，保單停扣轉換申請新保單或提前繳清續期保險費，以協助客戶填寫相關申購或取得文件等方式，利用客戶的信任及疏於核對文件的機會，將款項匯至其指定帳戶挪為己用。

另一種則是與客戶間有借貸係，並利用其中一名客戶的帳戶作為挪用款項的入款帳戶。

第二，銀行對客戶臨櫃交易未妥適建立及未確實執行交易確認機制，及相關內控作業規範，也未落實執行理專輪調制度，違反銀行法第45條之1規定。

玉山銀行違反事實，則包括第一，財富中心駐埔墘分行前理專從2013年8月到2019年4月間，涉挪用客戶款項，受影響客戶數二戶，均已逾70歲。

主要態樣是透過取得客戶已蓋具原印鑑的單據，偽冒客戶開立另一外幣及台幣銀行帳戶，並將客戶的定存解約，基金贖回等款項匯入客戶原有帳戶或偽冒帳戶後，以臨櫃提取現金存入理專銀行帳戶，或以轉帳存入理專關係人銀行帳戶，據以挪用。

第二，銀行對客戶辦理開戶，外匯轉帳，基金贖回等交易未落實執行相關控管作業規範，也未建立有效的理專帳戶監控機制及輪調制度，違反銀行法第45條之1規定。

玉山銀行永豐銀行

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