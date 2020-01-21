中華信評調降南山人壽評級 系統改善仍需時間解決

南山人壽大樓。 本報系資料庫 分享 facebook

中華信評認為，系統改善進度延遲會使南山人壽信用品質面臨的風險增加，因為與受評等級相同的本地同業相比，該公司在業務動能、獲利績效表現、以及商業基礎等方面面臨的不確定性已經升高，因此將南山人壽與其子公司南山產物的長期發行體信用評等與財務實力評等由「twAA+」調降為「twAA」。

同時，中華信評解除南山人壽與南山產物評等的「信用觀察負向」狀態，「穩定」的評等展望因中華信評認為，南山人壽應可在未來的兩年期間繼續維持其財務風險結構，以及其在台灣壽險業中非常強的競爭地位。

中華信評表示，南山人壽未能於裁處後三個月內完成其對資訊系統進行必要的補強。南山人壽近來披露的資訊系統問題，引發主管機關在2019年9月對其發出處分令，其中包括暫停該公司的投資型保險商品新契約業務，直到該公司能確保其投資型保險商品資訊系統的品質後方得恢復。

但是該公司在重新恢復其投資型保險商品的銷售以及在實施整體資訊系統補強作業方面所取得的進展，在時間上已較中華信評原先預期的還要長。

與受評等級相同的本地同業相比，南山人壽的系統改善進度延遲的情況，增加了南山人壽能否繼續維持其業務動能、獲利績效表現、以及商業基礎所面對的不確定性。

中華信評認為，南山人壽在維持其商業基礎方面的不確定性提高，而且前述情況也導致中華信評在結合南山人壽在強等級的業務風險結構與在令人滿意等級之財務風險結構，以對應出該公司之評等基準時，改以兩個可能評等基準中的較低者做為南山人壽的評等基準。

不過，中華信評評估後仍認為，南山人壽擁有主動積極的商品策略與具韌性的銷售通路。這些因素應可協助該公司因應來自主管機關暫時禁止其銷售投資型保險商品而增加的業務風險，以及由主管機關主導之保險商品改革所導致的業績成長動能減緩情勢。

中華信評認為，以南山人壽為台灣壽險業中總保費收入排名前三大業者的地位來看，該公司應可繼續保持強健的營運狀況。而且該公司具韌性的保單銷售網絡、良好的客戶維繫能力、以及在強等級的資本與獲利能力等，亦可支持該公司維持信用結構。

中華信評說，該公司對高風險性資產的投資比重高於亞太區同業，以及該公司的外匯風險部位高於本地同業平均水準等。

除此，南山產物在南山人壽集團中的地位屬高度策略重要性等級。因此，南山產物的評等變動方向將與母公司評等調整方向一致。