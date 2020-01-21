親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

台灣淪陷！ 疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

中華信評調降南山人壽評級 系統改善仍需時間解決

2020-01-21 17:11經濟日報 記者林子桓／台北即時報導

南山人壽大樓。 本報系資料庫
南山人壽大樓。 本報系資料庫
分享

華信評認為，系統改善進度延遲會使南山人壽信用品質面臨的風險增加，因為與受評等級相同的本地同業相比，該公司在業務動能、獲利績效表現、以及商業基礎等方面面臨的不確定性已經升高，因此將南山人壽與其子公司南山產物的長期發行體信用評等與財務實力評等由「twAA+」調降為「twAA」。

同時，中華信評解除南山人壽與南山產物評等的「信用觀察負向」狀態，「穩定」的評等展望因中華信評認為，南山人壽應可在未來的兩年期間繼續維持其財務風險結構，以及其在台灣壽險業中非常強的競爭地位。

中華信評表示，南山人壽未能於裁處後三個月內完成其對資訊系統進行必要的補強。南山人壽近來披露的資訊系統問題，引發主管機關在2019年9月對其發出處分令，其中包括暫停該公司的投資型保險商品新契約業務，直到該公司能確保其投資型保險商品資訊系統的品質後方得恢復。

但是該公司在重新恢復其投資型保險商品的銷售以及在實施整體資訊系統補強作業方面所取得的進展，在時間上已較中華信評原先預期的還要長。

與受評等級相同的本地同業相比，南山人壽的系統改善進度延遲的情況，增加了南山人壽能否繼續維持其業務動能、獲利績效表現、以及商業基礎所面對的不確定性。

中華信評認為，南山人壽在維持其商業基礎方面的不確定性提高，而且前述情況也導致中華信評在結合南山人壽在強等級的業務風險結構與在令人滿意等級之財務風險結構，以對應出該公司之評等基準時，改以兩個可能評等基準中的較低者做為南山人壽的評等基準。

不過，中華信評評估後仍認為，南山人壽擁有主動積極的商品策略與具韌性的銷售通路。這些因素應可協助該公司因應來自主管機關暫時禁止其銷售投資型保險商品而增加的業務風險，以及由主管機關主導之保險商品改革所導致的業績成長動能減緩情勢。

中華信評認為，以南山人壽為台灣壽險業中總保費收入排名前三大業者的地位來看，該公司應可繼續保持強健的營運狀況。而且該公司具韌性的保單銷售網絡、良好的客戶維繫能力、以及在強等級的資本與獲利能力等，亦可支持該公司維持信用結構。

中華信評說，該公司對高風險性資產的投資比重高於亞太區同業，以及該公司的外匯風險部位高於本地同業平均水準等。

除此，南山產物在南山人壽集團中的地位屬高度策略重要性等級。因此，南山產物的評等變動方向將與母公司評等調整方向一致。

南山人壽華信保險

延伸閱讀

元大人壽信用評等 調升

杜英宗申讓3萬張南山股

南山人壽停職董座杜英宗 申報轉讓三萬張持股

中華信評：流動性為2020年 貨幣市場首要挑...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

永豐、玉山銀前理專A客戶錢 金管會各開罰1,200萬元

2020-01-21 17:12

存股積沙成塔 打造穩健現金流

2020-01-21 15:16

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 13:10

手機保險投保金額再創新高 成長3倍

2020-01-21 04:48

財長談公股金控 有五個期待

2020-01-21 00:12

五銀行 准開辦基金質借

2020-01-20 23:55

永達西進新里程 今年獲利占比大陸將逾半

2020-01-20 23:55

破天荒 國泰金海選新創夥伴

2020-01-20 23:29

國泰金三管齊下 加速數位轉型

2020-01-20 23:25

票券業持有不動產 鬆綁

2020-01-20 23:23

票券業自有建物都更 自用率放寬

2020-01-20 23:21

影／全台首張郵輪保險上市 花527元享10保障

2020-01-20 18:52

年終獎金大調查 四成上班族會用於投資

2020-01-20 16:07

人手一機成常態 手機保險投保金額再創新高

2020-01-20 15:56

年終獎金太多怎麼存？這家銀行推外幣定存2.6%讓你放

2020-01-20 15:14

永豐金證券AI：美股費半指數第1季上漲機率75％

2020-01-20 14:42

金控發布國民經濟信心調查「萬點不高、萬三有機會」

2020-01-20 13:26

ATM領新鈔不想排隊 兩個時段要避開

2020-01-20 13:16
看更多

熱門文章

感人！星宇航空首航廣告曝光 張國煒用9字致敬父親

2020-01-21 14:21

三星想超車台積電？ 科技部長霸氣回：無法比

2020-01-20 19:31

中火燃氣機組環評過關…盧秀燕不能接受 林明溱怒嗆中央

2020-01-21 00:22

中火新機組環評過關 盧秀燕：憤怒抗議，不能接受

2020-01-20 20:53

Obike慘消失YouBike卻聲勢看漲 網曝2大關鍵因素

2020-01-20 21:08

台灣半導體 南韓比不過

2020-01-21 00:30

60萬人自提勞工退休金 報稅時別忘確認這件事

2020-01-21 15:12

中彰投高層坐鎮沒用！中火新建燃氣機組有條件闖過環評

2020-01-20 19:12

漢神業績霸氣成長 勢如破竹進取台中百貨商機

2020-01-21 09:54

三星CIS大擴產 台系鏈利多

2020-01-20 23:16

蔡其昌轟國民黨阻燃煤機組更新：沒把慘輸教訓放心上

2020-01-21 16:18

中市大降公告地價 財長拿棍…補助恐遭砍

2020-01-21 00:15

台達電攜英商 強攻電動車

2020-01-21 00:34

環保署長曾任台電董事 中火擴建案通過環評爆爭議

2020-01-20 22:30

中火加機組燃煤不除役 楊瓊瓔：變相擴建令人憤怒

2020-01-20 21:31

地方減稅衝擊財政 棍棒伺候

2020-01-21 00:13

台灣的老人為何害怕退休？ 網分析：有目標才能活

2020-01-20 22:12

進口車市占又過半 Lexus強壓賓士取得豪華車冠軍地位

2020-01-21 12:55

雙虎虧損 仍有發獎金

2020-01-20 23:13

永豐、玉山銀前理專A客戶錢 金管會各開罰1,200萬元

2020-01-21 17:12

五銀行 准開辦基金質借

2020-01-20 23:55

離家千萬里吃住不離船 台灣漁業就靠他們貢獻勞動力

2020-01-21 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top