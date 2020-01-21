預期2020金控仍穩定 惠譽：銀行仍是主要貢獻者

國際信評機構惠譽表示，台灣金控公司2020年可能會受到保險商品較高的法定準備金與銀行信用成本將從較低的基期溫和上升等影響，使整體獲利會稍微下降，但台商回流與私人投資加速成長等因素下，台灣經濟將穩定成長，支撐銀行業未來穩定的表現，而銀行子公司仍為金控獲利的主要貢獻者，以致於金控亦將維持穩定的表現。

惠譽預期，台灣的金控公司普通股權益雙重槓桿比率（DLR）將維持穩定，呼應了惠譽對於台灣銀行業與其控股公司2020年穩定的產業及評等展望。受評的三家控股公司分別為中信金、永豐金及台新金控，皆受惠於營運子公司穩健的獲利表現，控股母公司因而可得到子公司較高的股利，2019年獲利表現強勁。

截至於2019年9月底，整體金控公司的平均普通股權益DLR維持穩定為115%，上述情況的延續將為金控公司的普通股權益DLR在2020年提供穩定的支持。

因受惠於銀行與非銀行子公司的獲利成長，三家受評的銀行控股公司獲利合計年增超過20%，由於人壽與證券等非銀行子公司在業務上持續的擴張與強勁的投資收益，致其對金控母公司之淨利有強勁的貢獻。

惠譽預期，2020年整體獲利將些許下降，主要是受到保險產品較高的法定準備金將削弱財富管理手續費的收入，以及銀行信用成本將從較低的基期溫和上升。

不過，台商回流、私人投資加速增長等因素下，惠譽預期，台灣經濟將穩定成長，並支撐銀行業在未來穩定的表現，而銀行子公司仍為金控獲利的主要貢獻者，以致於金控亦將維持穩定的表現。

台灣的金控公司近年尋求透過併購與擴張非銀行業務以實現多元化的營運模式，旗下的銀行（受評與未受評）對母公司的淨利貢獻比率從2016的93%下降至2019年的87%。該多元化的營運模式增強了子公司的個金市場地位以及投資商品的多樣化，但此策略需要的資金卻使銀行控股公司的槓桿比率升高。

其中最顯著的例子為中信金，其人壽子公司台灣人壽對金控母公司貢獻比率從2016年的18%提升至2019年的30%，然而中信金的普通股權益DLR亦同時由2016年的118%提升至2019年9月的126%。

中信金之評等比其銀行子公司中信銀低兩個評級，以反映惠譽認為在壓力情境下，主管機關將優先維護銀行的債權人、台灣人壽相比中信銀較弱的自身信用體質、以及中信金較高的普通股權益DLR。

惠譽認為，在所有條件相同的情況下，非銀行子公司對金控母公司獲利的貢獻將不會有顯著的改變，除非有大型的併購案，但在未來兩年內發生的可能性較小。此情況將持續支持受評金控穩定的普通股權益DLR以及其評等，金控評等與其銀行子公司評等的級距取決於控股公司之普通股權益DLR以及其他相關因素。