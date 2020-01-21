親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

整理包／武漢肺炎累計四死 跟SARS差別在哪？疫情、預防方法一次看

預期2020金控仍穩定 惠譽：銀行仍是主要貢獻者

2020-01-21 16:39經濟日報 記者林子桓／台北即時報導

國際信評機構惠譽表示，台灣金控公司2020年可能會受到保險商品較高的法定準備金與銀行信用成本將從較低的基期溫和上升等影響，使整體獲利會稍微下降，但台商回流與私人投資加速成長等因素下，台灣經濟將穩定成長，支撐銀行業未來穩定的表現，而銀行子公司仍為金控獲利的主要貢獻者，以致於金控亦將維持穩定的表現。

惠譽預期，台灣的金控公司普通股權益雙重槓桿比率（DLR）將維持穩定，呼應了惠譽對於台灣銀行業與其控股公司2020年穩定的產業及評等展望。受評的三家控股公司分別為中信金、永豐金及台新金控，皆受惠於營運子公司穩健的獲利表現，控股母公司因而可得到子公司較高的股利，2019年獲利表現強勁。

截至於2019年9月底，整體金控公司的平均普通股權益DLR維持穩定為115%，上述情況的延續將為金控公司的普通股權益DLR在2020年提供穩定的支持。

因受惠於銀行與非銀行子公司的獲利成長，三家受評的銀行控股公司獲利合計年增超過20%，由於人壽與證券等非銀行子公司在業務上持續的擴張與強勁的投資收益，致其對金控母公司之淨利有強勁的貢獻。

惠譽預期，2020年整體獲利將些許下降，主要是受到保險產品較高的法定準備金將削弱財富管理手續費的收入，以及銀行信用成本將從較低的基期溫和上升。

不過，台商回流、私人投資加速增長等因素下，惠譽預期，台灣經濟將穩定成長，並支撐銀行業在未來穩定的表現，而銀行子公司仍為金控獲利的主要貢獻者，以致於金控亦將維持穩定的表現。

台灣的金控公司近年尋求透過併購與擴張非銀行業務以實現多元化的營運模式，旗下的銀行（受評與未受評）對母公司的淨利貢獻比率從2016的93%下降至2019年的87%。該多元化的營運模式增強了子公司的個金市場地位以及投資商品的多樣化，但此策略需要的資金卻使銀行控股公司的槓桿比率升高。

其中最顯著的例子為中信金，其人壽子公司台灣人壽對金控母公司貢獻比率從2016年的18%提升至2019年的30%，然而中信金的普通股權益DLR亦同時由2016年的118%提升至2019年9月的126%。

中信金之評等比其銀行子公司中信銀低兩個評級，以反映惠譽認為在壓力情境下，主管機關將優先維護銀行的債權人、台灣人壽相比中信銀較弱的自身信用體質、以及中信金較高的普通股權益DLR。

惠譽認為，在所有條件相同的情況下，非銀行子公司對金控母公司獲利的貢獻將不會有顯著的改變，除非有大型的併購案，但在未來兩年內發生的可能性較小。此情況將持續支持受評金控穩定的普通股權益DLR以及其評等，金控評等與其銀行子公司評等的級距取決於控股公司之普通股權益DLR以及其他相關因素。

中信金惠譽銀行業

延伸閱讀

台灣人壽送愛偏鄉 帶頭做公益

中信銀斥資13億登陸 搶攻大陸財富管理市場

中信銀斥資13億元登陸合資設理財公司

中信金啟動今年MA招募 首年可望挑戰百萬年薪

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 13:10

手機保險投保金額再創新高 成長3倍

2020-01-21 04:48

財長談公股金控 有五個期待

2020-01-21 00:12

五銀行 准開辦基金質借

2020-01-20 23:55

永達西進新里程 今年獲利占比大陸將逾半

2020-01-20 23:55

破天荒 國泰金海選新創夥伴

2020-01-20 23:29

國泰金三管齊下 加速數位轉型

2020-01-20 23:25

票券業持有不動產 鬆綁

2020-01-20 23:23

票券業自有建物都更 自用率放寬

2020-01-20 23:21

影／全台首張郵輪保險上市 花527元享10保障

2020-01-20 18:52

年終獎金大調查 四成上班族會用於投資

2020-01-20 16:07

人手一機成常態 手機保險投保金額再創新高

2020-01-20 15:56

年終獎金太多怎麼存？這家銀行推外幣定存2.6%讓你放

2020-01-20 15:14

永豐金證券AI：美股費半指數第1季上漲機率75％

2020-01-20 14:42

金控發布國民經濟信心調查「萬點不高、萬三有機會」

2020-01-20 13:26

ATM領新鈔不想排隊 兩個時段要避開

2020-01-20 13:16
看更多

熱門文章

感人！星宇航空首航廣告曝光 張國煒用9字致敬父親

2020-01-21 14:21

三星想超車台積電？ 科技部長霸氣回：無法比

2020-01-20 19:31

中火燃氣機組環評過關…盧秀燕不能接受 林明溱怒嗆中央

2020-01-21 00:22

中火新機組環評過關 盧秀燕：憤怒抗議，不能接受

2020-01-20 20:53

Obike慘消失YouBike卻聲勢看漲 網曝2大關鍵因素

2020-01-20 21:08

台灣半導體 南韓比不過

2020-01-21 00:30

中彰投高層坐鎮沒用！中火新建燃氣機組有條件闖過環評

2020-01-20 19:12

三星CIS大擴產 台系鏈利多

2020-01-20 23:16

60萬人自提勞工退休金 報稅時別忘確認這件事

2020-01-21 15:12

中市大降公告地價 財長拿棍…補助恐遭砍

2020-01-21 00:15

漢神業績霸氣成長 勢如破竹進取台中百貨商機

2020-01-21 09:54

環保署長曾任台電董事 中火擴建案通過環評爆爭議

2020-01-20 22:30

台達電攜英商 強攻電動車

2020-01-21 00:34

中火加機組燃煤不除役 楊瓊瓔：變相擴建令人憤怒

2020-01-20 21:31

地方減稅衝擊財政 棍棒伺候

2020-01-21 00:13

台灣的老人為何害怕退休？ 網分析：有目標才能活

2020-01-20 22:12

五銀行 准開辦基金質借

2020-01-20 23:55

雙虎虧損 仍有發獎金

2020-01-20 23:13

離家千萬里吃住不離船 台灣漁業就靠他們貢獻勞動力

2020-01-21 10:22

不滿中火燃氣通過環評 王惠美：不排除包圍中火抗議

2020-01-21 09:53

四產業助攻 穆迪：台積電今年營收有望成長18%

2020-01-20 17:50

電動車市場成長快 零件廠卡位

2020-01-21 00:33

ATT攻夜經濟 打造24hr不斷電百貨

2020-01-21 00:20

對中火環評遺憾 中市堅持「汰舊換新」

2020-01-21 00:06

影／中火增2燃氣機組 盧秀燕：把中部人送進空汙毒氣室

2020-01-21 10:10

中火增2燃氣機組 南投環保局長怒嗆環評「不專業」

2020-01-21 11:28

新建燃氣機組通過環評 藍委怒：漠視地方聲音

2020-01-21 01:05

進口車市占又過半 Lexus強壓賓士取得豪華車冠軍地位

2020-01-21 12:55

破天荒 國泰金海選新創夥伴

2020-01-20 23:29

尾牙抽獎 逾2,000元要稅

2020-01-20 23:53

外銷訂單 終止連13黑

2020-01-20 23:43

稅收超過預算 地方政府年前領86.3億元紅包

2020-01-20 17:06

中火建燃氣機組 環評過關

2020-01-20 23:39

衝刺低硫燃料油商機 台塑化擴充10倍產能

2020-01-21 10:09

蔡其昌轟國民黨阻燃煤機組更新：沒把慘輸教訓放心上

2020-01-21 16:18

財政部今年施政重點：結構調整、稅基擴大、稅政革新

2020-01-21 05:59

財長談公股金控 有五個期待

2020-01-21 00:12

台積電5奈米廠裝機測試預計下季投產 3奈米廠區動工

2020-01-21 15:21

鴻海搶商機 擬結盟車廠

2020-01-21 00:32

中火新建燃氣機組通過環評 台電：4部燃煤機組將轉備用

2020-01-20 22:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top