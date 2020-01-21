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合庫迎鼠年 推外匯定存優利最高2.2％

2020-01-21 15:45經濟日報 記者陳美君／即時報導

合作金庫銀行為歡慶鼠年到來，農曆年前推出外匯定存優利活動「利利可數」專案，活動期間1月16日至2月15日，客戶可把握機會善用年終獎金，賺取高利且穩定的外幣收益，讓資產配置更加完善。

過去一年，全球主要經濟體持續實施寬鬆貨幣政策以刺激經濟，國人多偏好承作長天期定存鎖定較高收益。為此，合庫持續推出外幣優利專案，不限新舊資金，在合庫網路銀行單筆金額達1仟美元或臨櫃申辦單筆金額達5仟美元，即可享有最高年息1年期定存1.9%；網路銀行單筆金額達1萬人民幣或臨櫃申辦單筆金額達2萬人民幣，即可享有最高年息1年期定存2.2%。

順應新台幣升值利基暨回饋客戶，存戶以現有的新台幣9個月期（含）以上定存解約轉作美元定存，單筆金額達1萬美元即可享1年期美元定存最高年息2.0%，另有1、3、6個月等定存期別，可滿足客戶理財規畫配置需求，歡迎民眾前往合庫各分行洽詢及辦理開戶。

合庫亦提供外幣存款定期定額換匯服務，客戶可選擇按特定日扣款，分散投資外幣的匯率風險，讓薪資有限的小資族也能投資外幣，累積財富；同時合庫個人網銀及行動網銀均有提供預約結購及結售服務，可有效地節省民眾臨櫃等候的時間。

合庫為搭上金融科技浪潮，於去年底開辦外幣數位存款業務，近期將特別為開設外幣數位帳戶客群舉辦外幣高利活存及換匯匯率等一系列優惠活動，請持續關注合庫官網、網路銀行或手機App等平台公告，趕緊加入LINE社群「合作金庫銀行」官方帳號及關注FACEBOOK社群「合庫ebank好康報報」，讓您鼠年利利數不盡、好康優惠接不完！

合庫定存新台幣

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