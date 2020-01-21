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89歲老翁不治 武漢肺炎累計死亡個案增至4宗

富邦存股雙十等權重報酬指數ETN 指數組成股變動十檔

2020-01-21 07:13經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

指數投資證券ETN商品於去（2019）年4 月30日正式掛牌交易，富邦證券首發兩檔ETN商品包括富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN（020000）與富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN（020001） ，兩檔ETN皆設定每年定期審查一次指數組成股，其中，富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN連結的「存股雙十等權重報酬指數」在元月進行定審。

「存股雙十等權重報酬指數」是由台灣指數公司所編制，該指數組成股由20檔上市標的股票組成，每年元月定審一次，以1月的第7個交易日為審核基準日，審核資料截至前一年12月的最後一個交易日，每次定審後維持固定組成股檔數20檔，且重設組成股為等權重5%，組成股定期審核結果，於1月的第7個交易日發布技術通知後，間隔5個交易日後生效。

富邦證券說，最新指數組成股標的剔除包括：統一、台塑、南亞、光寶科、仁寶、廣達、友達、可成、遠傳及寶成十檔，新加入標的為台泥、亞泥、和泰車、鴻海、智邦、華碩、華新科、聯詠、健鼎與和碩。

富邦證券表示，指數投資證券ETN商品交易稅低廉為千分之一，發行後可採次級市場直接掛牌交易，投資機動性高，且ETN連結報酬指數直接反應指數表現，除管理費以外無追蹤誤差，同時報酬指數配息直接滾入指數再投資的特點，可將投資效率極大化並具有節稅效益，惟須留意ETN發行年限及提前強制贖回機制等規範。

ETN富邦光寶科

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