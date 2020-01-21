金鼠紅包理財術 國泰證券推薦台股定期定額

國泰證券表示，即將邁入金鼠年，如何將金鼠精明銳利的特質發揮到淋漓盡致，農曆鼠年的紅包理財術不妨運用券商台股定期定額平台，做為鼠年新春理財的第一響炮。

國泰證券表示，回顧2019年，台股全年上漲23％，位居亞洲主要股市第一位，創下2010年以來漲幅最大表現，透過定期定額投資的方式，投資人不僅長期可降低投資風險，規律扣款更能達到為自己或家庭資產累積一桶金的財務目標。

國泰證券近期發表投資展望，提出2020年全球經濟預期呈現「低增長、低通膨、低利率」，台股則有三高效應：「高殖利率、GDP走高以及產業升級推升企業獲利再增長」等。

國泰證券說，台股攻高列車人氣仍舊居高不下，伴隨著主管機關近年來積極推廣普惠金融服務，國泰證券所推出的各項簡單便利好用的線上服務App，如「股票快選App」及「線上開戶App」等，至今已挖掘出一群沒有時間卻很想投資的族群。

國泰證券推出只要1千元起，就能定期定額買台股服務，再結合流暢的線上服務體驗，成功解決客戶「沒錢沒時間」的痛點，根據內部統計數據，截至2019年底，國泰證券第四季單月定期定額交易金額逐月走高，占整體台股定期定額市場成交比重已來到兩成，以目前國內證券商僅12家提供定期定額買台股的業務，國泰證券已然名列前茅。

展望2020年，國泰證券看好投資人對於定期定額買台股的需求將持續高漲，預期新增客戶數及整體成交金額都將穩健成長，國泰證券也持續關注投資人的動向，推出更符合需求的商品與服務。

不僅切中市場需求，國泰證券更選擇讓利給客戶，目前定期定額買股標的為47檔台灣50成分股及12檔涵蓋美中台的ETF，單筆申購金額1萬元以內，手續費1元，用意在於鼓勵更多小資投資族群藉由定期定額買台股，長期下來，分享大型績優企業獲利成長的果實。國泰證券響應主管機關提倡普惠金融服務，提供廣大投資人簡單容易取得且好用的數位證券服務，進而創造市場、客戶及業者三贏的局面。

投資不能等，金鼠年紅包理財術就選擇以台股定期定額的方式為自己累積出一桶金，國泰證券推出「手機開戶5分鐘，交易好康雙享受」行銷活動，即日起到2020年3月31日止，在活動期間內完成首筆台股電子交易（含定期定額），即送知名連鎖超商200元虛擬商品卡，讓所有投資人投資理財之餘還有小確幸。