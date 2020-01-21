新春理財之道 元大銀行數位金融攻略

農曆新年倒數計時，為迎接金鼠年的到來，元大銀行各項數位金融服務已全面啟動，舉凡無卡存提款服務、生活繳費、線上貸款申辦與投資理財，春節期間服務不中斷，持續提供各項超有感的服務體驗，讓大家運用數位金融攻略享受更便利的數位生活。

無卡存、提款自助化不用排隊不需等

年節總有存、提領現金的需求，過去總要受限於營業時間在分行櫃台苦苦等候，為了回應客戶需求，現在只要到全台元大銀行自動櫃員機（ATM）服務據點，使用「ATM無卡存款」服務，不用攜帶金融卡，在有存款功能的ATM，即可存入現金(單筆限額新台幣3萬元)，交易完成會以簡訊通知，安全又便利；同時，亦提供「無卡提款」服務，出門只需帶手機，利用元大行動銀行APP，在鄰近有支援無卡提款的ATM，就能領到錢，還可跨行提款，年節春遊不怕沒現金。

生活繳費一鍵掃碼線上服務零距離

為滿足客戶各式支付需求，開拓多元支付場景，元大行動銀行APP結合票交所eFCS平台與PayTaipei台北市政府智慧支付平台等線上服務，提供客戶更便捷的繳費管道，解決如瓦斯費、學雜費等各項生活繳費問題。只要透過行動銀行一鍵掃描繳費單上的條碼，即可快速帶入繳費訊息並完成線上繳費，近期已提供台北市、雲林縣、台南市總計超過345所公立高中職、國中小學雜費，使用元大帳戶直接扣款，更享有免手續費之優惠，繳費後亦可透過查詢功能，隨時確認繳費紀錄，免除親至銀行、超商臨櫃繳款排隊、等待的麻煩，大大提升客戶生活的便利性。

資金運用線上貸新戶申辦嘛能通

許多民眾為求新年好彩頭、除舊佈新，農曆春節前常是房屋翻修、家具汰換、購買新車或添購年貨等高峰期，因此資金調度市場活絡。看準民眾資金運用需求，元大銀行推出線上申辦信用貸款服務，並舉辦申辦信貸抽iPad活動，另可在線上完成對保作業，不需再跑臨櫃或因為等待業務專員而延誤資金到位的時間；同時，因應法規開放，除了既有客戶能線上申辦信貸，元大還提供新戶也可以透過非元大銀行的存款帳號或自然人憑證進行身分驗證，只要依線上指示填寫資料及上傳文件，就能完成申貸流程，也不用再填寫一堆紙本文件，即可享有省時便利的數位金融服務。

善用數位服務打造「我的理財之道」

辛苦工作一年的年終獎金即將入袋，善用理財服務才能創造財富，元大銀行趁勢推出更多元的線上理財服務，與客戶一同為未來加分。對於偏好外幣產品的客戶，可以選擇「美利加倍」美元定存專案，透過元大個人網銀或行動銀行以新臺幣換匯轉存美元，3個月享年利率1.95%、6個月享年利率2.05%的優惠；平時還能透過行動銀行「外幣總覽服務」，由系統智慧計算買入的外幣平均匯率，對照目前參考匯率值，幫助客戶即時判斷是否加碼買進。偏好基金理財的民眾，則不容錯過「網住先機 富足一生」線上申購專案，利用網銀或行動銀行即享有基金申購手續費，單筆申購4.9折、定期定額申購3到5折不等的優惠。