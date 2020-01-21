年終獎金聰明投資 2020關鍵字：高股息

又到了發放年終獎金的時刻，年終獎金除了犒賞自己之餘，元大投信表示，每年別忘了提出一部分拿來做投資，台股高殖利率亮點傲視全球，吸引內外資搶進；投資人可鎖定台股具配息機制基金、高股息標的。

全球處於低利率環境，且預期還將維持一段時間，追求優質收益將是投資重要主題。台灣加權股價指數從2011年至2019年底現金殖利率平均4.23%，居全球之冠，吸引全球投資人目光。

觀察2000年以來，除了2008、2011及2018年外，外資年年買超台股，根據台灣證交所統計，截至2019年底，外國資金持有台股比重來到42%，為過去20年以來新高點。而交易所統計去年第4季國內投資人數目增加，其中，單季交易金額台幣5億元以上大戶人數1,274人、1~5億元中實戶人數重回萬人之上，而散戶交易人數增加15萬達到238萬人，創八年來新高。

同時，美股走出長達10年罕見多頭，台股目前也維持史上最長萬點行情，雖然全球景氣不見立即性衰退危機，然全球股市位於相對高點，還是有人對股市有疑慮。元大投信表示，不妨考慮定期定額申購基金或ETF，免去擇時擇股煩惱，不論甚麼時候都適合開始投資，並可鎖定台股傲人殖利率優勢，選擇股息主題基金。

投資人熟悉的元大台灣卓越50ETF（0050）布局於台股市值前50大企業，充分掌握台股成長動能；另外一檔元大台灣高股息ETF基金，從台股市值最大的前150支上市股票中，選取未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 支股票作為成分股，兩檔基金都有配息機制，成立至今，歷史數據顯示每次配息後都順利填息，吸引26萬以上受益人，成為最具代表性台股ETF。

元大台灣卓越50ETF目前在證券市場價格逼近100元，如果不想一次投資10萬元，可以轉而投資元大台灣卓越50連結基金，同樣能參與主基金元大台灣卓越50，並且能以小額申購。例如，單筆1萬元或者定期定額投資。尤其連結基金有配息/不配息級別可以選擇，看好台股未來成長性的投資人，尤其建議選擇不配息級別，等於將股利自動滾入再投資，加速資產累積速度。

回顧近十年數據資料，任選一個月的第一個營業日，單筆進場台灣50報酬指數，不間斷投資五年後出場，平均報酬率約57.8%。如果不想一次將年終獎金全數投入，可多利用元大投信多元電子交易機制，選擇定期定額或單筆逢低進場，協助自己聰明理財。

專家提醒，投資人因不同時間進場，將有不同的投資績效，過去之績效亦不代表未來績效的保證。