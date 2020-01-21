手機保險投保金額再創新高 成長3倍

國人手機使用普及率早已突破九成，人手一機已成常態，根據市調公司最新數據，2019年1至10月台灣市場手機銷售量已達62.7萬，銷售市場具相當規模。金管會保險局統計，2019年前11月行動裝置保單共銷售150萬1334件，保費收入20.24億元，相較2018年成長近310％。顯示國人已開始意識到使用風險，並藉由手機保險來幫自己取得使用保障。

目前有眾多產險公司提供手機保險服務，依保發中心最新簽單保費統計，排名前三名依序為新安東京海上產險、富邦產險及美商安達產險。其中又以新安東京海上產險攜手遠傳電信通路的簽單保費業務排名第一，市佔率高達32%。

根據資策會「行動生活使用行為調查」報告指出，八成民眾每日使用手機超過2小時，其中有約三成的民眾為手機重度使用者。

新安東京海上產險副總兼發言人呂文泉表示，目前市場上的主流旗艦手機都是兩三萬元起跳，在長時間的行動使用模式當中，只要稍一不小心手滑摔壞螢幕，維修費都至少好幾千元。若有手機保險轉嫁風險，就不會因發生意外或手滑摔壞手機太心痛。

農曆年節即將到來，領完年終想換隻新手機的民眾，可為自己的手機加購手機保險，當發生無法正常使用或是不可預料之事故，如意外碎屏、意外摔壞、落水及輾壓等產生損毀，一年可享有三次免費維修；受損嚴重無法維修時，可支付自負額後換手機。