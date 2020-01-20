Line Pay為台灣用戶 最常使用的行動支付品牌

資策會產業情報研究所（MIC）今天表示，根據2019下半年大調查，臺灣行動支付用戶已達六成，用戶最常使用的行動支付品牌，前三名依序為Line Pay、街口支付與Apple Pay。針對前五大使用場域，依序為「超商」、「量販店」、「超級市場」、「連鎖餐飲」與「網路商店」

MIC資深產業分析師胡自立指出，前三大最具成長潛力的場域依序為「交通運輸」、「連鎖商店」與「繳費」，三者用戶滲透率在2019年皆成長一成左右，2020年仍需持續關注其成長趨勢。

針對用戶的行動支付品牌偏好排名，可發現首度有通路自有品牌擠進前五大。根據資策會MIC調查，2019年用戶曾使用的前五名行動支付，依序為「Line Pay（59.6%）」、「街口支付（40.7%）」、「PX Pay（32.6%）」、「台灣Pay（27.3%）」、「Apple Pay（25.3%）」與全家「FamiPay（25.3%）」。

分開以用戶偏好的「通用型（不限通路）」與「限定型（限定通路的商家自有品牌）」品牌來各自排名，可發現前三名通用型依序為「Line Pay」、「街口支付」與「台灣Pay」，至於前三名限定型，則依序為全聯「PX Pay」、全家「FamiPay」與7-11「OPEN錢包（17.7%）」。