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新光銀行發送限量發財水 過金庫添財運

2020-01-20 19:27經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

鼠是十二生肖之首，嬌小可人的身軀，活潑機靈，給人活力十足又寓意財源滾滾，在台灣民間習俗向來就有招財咬錢鼠的象徵。新光銀行為了讓客戶增添財運，特別於1月30日開工首日發送限量發財水，只要於當天親臨新光銀行全國104家分行臨櫃辦理業務，即可免費索取限量「發財水1瓶」，數量有限贈完為止。

新光銀行表示，今年「發財水」的包裝，設計象徵財富的金元寶，加上『瑞鼠報喜』字樣，特別在農曆年前就先置放在分行的金庫裡，讓發財水在農曆春節連假期間，經過金庫加持後，帶來滿滿好財運，給予每位拿到發財水的民眾，最大的祝福。

新光金控連續15年推出幸運提燈，金鼠年提燈以「鼠」為造型主題，設計極具創意與巧思，如同旋轉木馬一樣可以不停轉動，鼠與「數」諧音寓意招財進寶，轉與「賺」諧音寓意日進斗金，結合祈福納財、轉動好運、舒壓著色、療癒書籤等功能，實用之餘還要讓民眾「鼠(數)不完，轉(賺)不停」。

即日起至1月31日止，使用新光網路銀行/行動銀行台幣跨行轉帳，累計四筆即可兌換一只鼠年幸運提燈；新光銀行信用卡卡友，活動期間刷卡累計一般消費達1萬元，可兌換五只燈籠。

此外，去年8月起新申辦新光銀行新光三越聯名卡，於活動期間刷卡單筆一般消費滿2,000元，也可兌換一只燈籠，歡迎民眾把握最後時機踴躍兌換。

新光銀行送限量發財水。新光銀行/提供
新光銀行送限量發財水。新光銀行/提供
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