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誓言脫離統獨勒索 郝龍斌宣布參選國民黨主席

大選激情過後，被忽略的「務實司改」如何重新開始？

影／全台首張郵輪保險上市 花527元享10保障

2020-01-20 18:52聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

近年來因為天候因素，郵輪臨時變更航程，遊客抗議、霸船不時傳出，基隆港是國內郵輪最大母港，感受最深，基隆市政府促成保險公司今天推出全台首張郵輪保險，只要投保527元就有十大保障，基隆市長林右昌說，這也代表郵輪產業更制度化，值得肯定。

基隆市府、交通部觀光局、航港局、基隆港務分公司、台灣國際郵輪協會、台灣觀光協會、兆豐產物保險股份有限公司，今天在基隆市東岸廣場聯合開記者會，介紹全台首張郵輪保險。

市長林右昌說，基隆的郵輪產業年年都有驚喜，去年有595艘次郵輪來到基隆，旅客有96萬人次，今年預計泊靠基隆的郵輪有620艘次，他感謝兆豐產險提供全台第一張「郵輪旅遊綜合保險」，這也代表郵輪產業更制度化。

兆豐產物保險公司襄理李宜錚說，保險有十大風險保障，包括護照遺失、行李延誤損失；海象不佳延誤停泊港口，每4個小時，賠6000元，最高賠償到18000元。要是因班機延誤無法搭上郵輪，提供接駁到下一個港口的費用，繼續郵輪旅程。

陸上觀光行程發生車禍，重大傷病必須留住醫院，會支付住宿費用，因氣候或是港口因素無法靠港上岸觀光，會有定額慰問金，觀光行程縮短也有。三天兩夜航程保費527元，隨天數增加保費也會增加，意外死亡、受傷也在承保範圍內，網路投保僅需於出發前1小時完成即可。

全台首張郵輪保險今天推出，投保527元出遊更有保障。圖／本報系資料照
全台首張郵輪保險今天推出，投保527元出遊更有保障。圖／本報系資料照
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基隆市政府促成保險公司今天推出全台首張郵輪保險，只要投保527元就有十大保障，基...
基隆市政府促成保險公司今天推出全台首張郵輪保險，只要投保527元就有十大保障，基隆市長林右昌說，這也代表郵輪產業更制度化，值得肯定。記者吳淑君／攝影
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郵輪保險觀光

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