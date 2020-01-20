影／全台首張郵輪保險上市 花527元享10保障

近年來因為天候因素，郵輪臨時變更航程，遊客抗議、霸船不時傳出，基隆港是國內郵輪最大母港，感受最深，基隆市政府促成保險公司今天推出全台首張郵輪保險，只要投保527元就有十大保障，基隆市長林右昌說，這也代表郵輪產業更制度化，值得肯定。

基隆市府、交通部觀光局、航港局、基隆港務分公司、台灣國際郵輪協會、台灣觀光協會、兆豐產物保險股份有限公司，今天在基隆市東岸廣場聯合開記者會，介紹全台首張郵輪保險。

市長林右昌說，基隆的郵輪產業年年都有驚喜，去年有595艘次郵輪來到基隆，旅客有96萬人次，今年預計泊靠基隆的郵輪有620艘次，他感謝兆豐產險提供全台第一張「郵輪旅遊綜合保險」，這也代表郵輪產業更制度化。

兆豐產物保險公司襄理李宜錚說，保險有十大風險保障，包括護照遺失、行李延誤損失；海象不佳延誤停泊港口，每4個小時，賠6000元，最高賠償到18000元。要是因班機延誤無法搭上郵輪，提供接駁到下一個港口的費用，繼續郵輪旅程。