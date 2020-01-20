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去年手機保險投保金額大增 達20.4億元

2020-01-20 17:16經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

國人手機使用普及率早已突破九成，人手一機已成常態，根據市調公司最新數據，2019年1至11月台灣市場手機銷售量已達627萬，銷售市場具相當規模。

依保發中心統計顯示，去年前11月手機保險總投保金額達20.4億元，相較前年同期成長310%，顯示國人在選購智慧型手機時，也開始意識到使用風險，並藉由手機保險來幫自己取得多一份心安的使用保障。

目前有眾多產險公司提供手機保險服務，依保發中心最新簽單保費統計，排名前三名依序為新安東京海上產險、富邦產險、美商安達產險。其中又以新安東京海上產險攜手遠傳電信通路的簽單保費業務排名第一，市占率高達32%。

根據資策會的行動生活使用行為調查報告，八成民眾每日使用超過手機二小時以上，其中有約三成的民眾為手機重度使用者。

新安東京海上產險發言人、副總呂文泉表示，目前市場上的主流旗艦手機都是兩三萬元起跳，在長時間的行動使用模式當中，只要稍一不小心手滑摔壞螢幕，維修費都至少好幾千元。這時若有手機保險幫消費者轉嫁風險，再也不怕因發生意外或手滑而摔壞手機造成玻璃心碎滿地的狀況發生。

農曆年節即將到來，過年期間不論是出遊拍照、在家追劇或到餐廳用餐時玩遊戲，領完年終想換隻新手機的民眾，可以趁購買新機時也為自己手機加購手機保險，當發生無法正常使用或是不可預料之事故(意外碎屏、意外摔壞、落水及輾壓等)所致損毀一年可享有三次免費維修，受損嚴重無法維修時，可支付自負額後置換手機，手機保險能填補相關損失同時獲得更全方位的保障。

智慧型手機保險產險

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