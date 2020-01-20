專家：經濟數據穩中透強 人民幣漲勢有撐

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋20日發表人民幣市場周評指出，在國際紛擾不斷，中美貿易摩擦加劇的背景下， 2019年大陸進出口總額仍創下歷史新高，顯見其貿易對手不僅多元，且充分分散在全球各產業鏈中。而國內生產毛額(GDP)的增長率雖不如以往，但觀察其他方面，包含工業產出、消費和投資等宏觀數據可發現，整體經濟有漸趨穩定的態勢，去年四季度落底機會大，中長期人民幣走勢仍看漲。

上周為中美第一階段協議簽屬的關鍵周，正式簽屬前夕，美方釋出善意將大陸自匯率操作國名單中移除，此舉象徵意義遠大於實質意義，顯示中美關係已逐漸修復，在岸離岸人民幣也雙雙升破6.90元兌1美元，而中美第一階段協議正式簽屬時，由於文本細節與媒體先前的揭露並無太大差異，故市場並無太大反應。

反觀當周公布的經濟數據，包括12月進出口數據以及四季度GDP等，表現皆優於預期，持續激勵人民幣匯價創波段新高，最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約476點，收在6.8674元，升值幅度0.69%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線升值約594點，收在6.8598元，升值幅度0.86%。

境內貨幣市場方面，春節現金需求，加上繳稅、發債等緊縮因素一同襲來，銀行間流動性逐步趨緊，短天期限價格驟升，以隔夜質押式回購利率漲幅最甚，已回升至2.50%以上水平。

而在公開市場方面，人行爆量重啟逆回購，累積金額達到人民幣8,000億元；同時順勢推出新一期的中期借貸便利(MLF)，金額3,000億元，累計單周資金淨投放1兆1,000億元。

在睽違逾三周後，資金投放終於順利展開，市場情緒雖有所緩和，但細看本次MLF操作規模及利率，並未如預期增量或調降，顯示監管現階段貨幣政策的操作仍以穩健優先。