永達西進有成 大陸參股公司去年稅後純益人民幣3.5億元

台灣保經業龍頭永達保經西進策略奏效，參股24.9%的大陸永達理保經公司，去（2019）年稅後純益人民幣3.5億元，今年目標4.5億元。

永達理保經是一家全國性且綜合性保險經紀公司，為佈建更寬廣的圓夢平台，永達將台灣成功的經驗及專業技術，結合對岸市場之特性與需求，大舉推動西進求賢計畫，經營的豐碩成果，讓永達理在大陸保險經紀市場佔有一席之地。

永達理保經去年替大陸壽險公司銷售的期繳新契約保費，達到人民幣24.1億元、主管人力達6,483人、百萬圓桌(MDRT)會員人數達成1,419位、13個月繼續率達96%、業務人員年平均初年保費(FYP)為40.1萬，較市場高出許多。

永達理呈現穩定快速發展，於對岸已設有北京總公司、17家分公司共49個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北。

永達保經董事長吳文永指出，以台灣永達保經的成功經驗為經緯，深知業務代表選對優質專業平台才能永續發展，MDRT是永達業務菁英血液中的DNA，藉由MDRT導師級的專業交流及經驗傳承，再加上正確的工作態度、好的學習環境，成功只是時間的問題。

挾著MDRT品牌優勢及人才西進，2020年大陸永達理目標：期繳新契約保費人民幣35億元、13個月保單繼續率96%、主管人力1.1萬人及2,100位MDRT、稅後純益約人民幣4.5億元，營業據點也將達到55個據點。