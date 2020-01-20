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年終獎金大調查 四成上班族會用於投資

2020-01-20 16:07經濟日報 記者陳美君╱台北即時報導

年終獎金調查發現，有四成上班族會將獎金用於投資理財。 圖／聯合報系資料照片
年終獎金調查發現，有四成上班族會將獎金用於投資理財。 圖／聯合報系資料照片
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馬上就是農曆新年，不少民眾已開心領到年終獎金正待規劃運用。台北富邦銀行針對薪轉戶進行年終獎金調查發現，有四成上班族會將獎金用於投資理財，比例較去年增加，而用於旅遊等娛樂支出上的比例則略有減少；此外，從星座來看，魔羯座、水瓶座和處女座的人最具理財觀念，願意將年終用於投資理財的人數佔比最多。北富銀建議，新春正是檢視消費和理財習慣的最好時機，不妨以年終獎金為起始資金，搭配三招錦囊妙計進行新春理財規劃，為自己多創造一份斜槓收入！

從此次年終獎金調查統計可以看出，多數上班族投資理財的目的還是以「退休準備」為主，在41歲以上族群中佔比高達82%，40歲以下族群中佔比也有47%。同時，調查還發現上班族較常使用的投資工具是股票、定存和儲蓄型保單。因應上班族的年終獎金理財目標，北富銀提供以下三招建議：

錦囊一：全球ETF當核心 兼顧穩健與獲利

北富銀執行副總郭倍廷表示，「穩健」是退休規劃最重要的評估指標，以股票作為準備工具需承擔較高的風險，若想兼顧穩健與獲利，其實可以嘗試全球型ETF基金。以北富銀奈米投為例，僅需投入100美元即可布局全球各主要市場的ETF，在分散風險的同時還能參與多元區域成長，上市迄今已有98%的客戶獲得正報酬，相當適合作為新春理財的核心配置，再搭配每月定期定額投資，能利用小錢穩定增值，替將來奠定富足基礎。

從即日起至2/27，北富銀為薪轉戶及美元定存到期的客戶推出「年終理財術」活動，只要透過北富銀活動網頁完成互動問題，即可獲得奈米投前3個月信管費6折優惠，讓新年理財贏在起跑點！

錦囊二：把握台幣升值時機 善用外幣優利定存

在外資的匯入拉抬下，近期新台幣持續升值，有意投資外幣的民眾如把握時機換匯，可降低不少投資成本，此外，換匯時別忘了選擇合適的外幣優利定存方案，如符合資格可享受更高的利率優惠。以北富銀為例，即日起至2/27止推出「外幣迎新春 數運連連發」活動，針對新存入或是以新台幣換匯資金，提供美元最高3個月年息2.58%、人民幣最高年息2.38%、澳幣最高年息1.18%之高利定存，且提供投資人3、6、12個月不同存期的選擇，讓投資者依本身外幣資產配置需求彈性配置。

錦囊三：保單聰明繳費 一魚多吃享回饋

　

北富銀指出，善用保險理財，能讓一筆年終獎金發揮多元效益，不同客群可結合自身風險缺口進行選擇。例如增額型保單相當適合年輕族群，不但可以補強風險缺口，同時也能享有資產增值的效益；中壯年朋友或屆退族可以選擇還本型保單，把年終獎金轉化為穩健的終身金流，年年領更開心；眼光長遠的熟齡族，則可透過傳承型保單，讓資產加倍留給下一代。

北富銀也提醒民眾，投保時可搭配有提供優惠方案的支付工具，例如北富銀推出的「好事珠連」方案，於2/29前使用富邦J卡、尊御世界卡或LuckyPAY繳納保費，最高可享保費6.16%的超高優惠(含保險公司提供的保費折扣)，一筆保費既能獲得保障還可享回饋，等於一魚多吃，是新春投保最聰明的選擇。

除了以上三招理財錦囊，北富銀從即日起至2/7還會在全台各分行推出「數來寶－開運抽紅包」活動，客戶只要來行交易，不僅可帶走經竹山紫南宮過爐加持的財神開運金，更能現場抽紅包，有機會把iPad Air、無線吸塵器、氣炸鍋等3C家電帶回家，開心過好年！

北富銀年終獎金保單

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