街口支付搶進台灣行動支付前三名 全聯PX Pay也崛起

資策會產業情報研究所（MIC）連續五年進行《行動支付消費者調查》。根據2019下半年大調查，臺灣行動支付用戶已達六成，用戶最常使用的行動支付品牌，前三名依序為Line Pay、街口支付與Apple Pay。

根據調查，行動支付前五大使用場域，依序為「超商」、「量販店」、「超級市場」、「連鎖餐飲」與「網路商店」，資深產業分析師胡自立指出，前三大最具成長潛力的場域依序為「交通運輸」、「連鎖商店」與「繳費」，三者用戶滲透率在2019年皆成長一成左右，2020年仍需持續關注其成長趨勢。

針對用戶的行動支付品牌偏好排名，首度有通路自有品牌擠進前五大。根據資策會MIC調查，2019年用戶曾使用的前五名行動支付，依序為「Line Pay（59.6%）」、「街口支付（40.7%）」、「PX Pay（32.6%）」、「台灣Pay（27.3%）」、「Apple Pay（25.3%）」與全家「FamiPay（25.3%）」。

分開以用戶偏好的「通用型（不限通路）」與「限定型（限定通路的商家自有品牌）」品牌來各自排名，可發現前三名通用型依序為「Line Pay」、「街口支付」與「台灣Pay」，至於前三名限定型，則依序為全聯「PX Pay」、全家「FamiPay」與7-11「OPEN錢包（17.7%）」。

資策會MIC指出，「熟齡族」使用行動支付的熱度在2019年竄升，有高達77.6%的46-55歲「熟齡族」曾使用行動支付，較2018年成長31.2%，成長幅度為全年齡層最高。

不同年齡層用戶最常使用的行動支付也有不同，26-35歲族群最常使用街口支付，其他年齡層皆最常使用Line Pay；但街口支付也在18-25歲與36-45歲年輕族群取得第二名。PX Pay成為46-65歲熟齡族第二大常用方案，資深產業分析師胡自立表示，過去半年全聯推出自家方案PX Pay，成功在熟齡族用戶中擴散，其他有意仿效的業者，建議先掌握自己客群年齡層等多方屬性，才能評估是否可能與主流通用品牌搶客，甚至評估是否須投入足夠資源，才能超越現有優勢通路自有方案。

根據資策會MIC調查，消費者對行動支付的依賴度與偏好度都持續上升。資策會MIC表示，較常使用行動支付進行付費的消費者，從2018年43.8%增至2019下半年的52.8%，且消費者對於實體卡片與行動支付的偏好度差距也持續縮小，可觀察到當店家提供多元付費管道時，已有32.2%消費者首選行動支付，小輸實體信用卡的41.9%，但差距從2019上半年14.9%，已縮小至2019下半年的9.7%。首選現金則下降到17.2%，而實體電子票證則為7.9%。