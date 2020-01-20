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年終獎金太多怎麼存？這家銀行推外幣定存2.6%讓你放

2020-01-20 15:14經濟日報 記者林子桓／即時報導

農曆年將到來，凱基銀行除了特地與三百年來皇帝唯一賜封的官廟「嘉邑城隍廟」獨家聯名製作「2020財源廣進」發財金，限量贈送給凱基銀行貴賓，今（20）日也推出台外幣高利定存專案，外幣定存利率2.60%、台幣定存1.20%，提供上班族年終獎金理財的儲蓄最佳選擇。

凱基銀財富管理處副總經理劉熾原建議，上班族領到年終獎金，很適合全部或部分配置於長短天期的高利定存，一方面可預防衝動性消費，另方面為金鼠年爭取穩定收益。凱基銀行即日起推出高利定存專案，人民幣定存年利率2.60%、美金2.00%；若擔心匯率波動或無外幣需求，亦可選擇市場上少有的台幣高利定存，12個月期年利率1.20%。

除此，劉熾原表示，今年度特別與嘉邑城隍廟跨界聯名發行金鼠年發財金，由嘉義當地在地居民「巷子內不外傳」的私房財神、即嘉邑城隍廟供奉的五路財神加持，為300年來唯一加持的限量發財金，極具收藏價值，即日起全省分行致贈理財貴賓。此外，大年初三、初四每日前50名到嘉邑城隍廟參拜的民眾，亦可獲贈凱基銀行金鼠年發財金。若想添香油錢答謝五路財神，只須嗶一下悠遊卡或信用卡，即能輕鬆完成支付。

同時，凱基銀行精心打造金色系包裝發財水，象徵金鼠年貴人助益，處處結善緣，選在良辰吉時將發財水入財庫，集結滿滿開運能量。民俗專家認為，2020金鼠年為十二生肖起首，鼠年財運佈局得當，將有助於未來12年運勢的開展。凱基銀贈送嘉邑城隍廟發財金及財庫發財水，期盼讓客戶在金鼠年擁有開運好兆頭！

一般人領到發財金及發財水，多半會放在家中的財位，民俗專家提醒，發財金、發財水放著不動將完全無法產生效用。發財水建議可加在全家共同使用的熱水壺，讓財運滾滾而來。此外，民間習慣說法「錢水、錢水」，而錢財（水）一定要流動，有進有出，所以發財金記得要和凱基銀行存摺放在一起，同時帳戶要有進出，代表錢母的發財金，才有機會為你「吸金」。

凱基銀行與嘉邑城隍廟獨家聯名製作「2020財源廣進」發財金，限量贈送給貴賓。凱基...
凱基銀行與嘉邑城隍廟獨家聯名製作「2020財源廣進」發財金，限量贈送給貴賓。凱基銀行／提供
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凱基銀行發財金定存

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