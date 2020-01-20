永豐金證券AI：美股費半指數第1季上漲機率75％

台股封關進入春節假期，但國際金融市場持續運行，永豐金證券投資顧問部表示，分析過去10年美股四大指數在1月份的表現上漲機率達六成，其中又以費城半導體指數表現最佳，20年來第1季上漲機率75％；投資人可以在春節期間多注意美國各優質公司的表現，留意國際股市拉回所浮現的買點。

永豐金證券並宣布，春節7天期間海外複委託維持正常運作，包括LINE、WEB、APP提供24小時全球交易不打烊，也可透過人工方式進行交易，而最新上線的AI智能服務運用雲端持續提供投資訊息，在台股封關休市期間與投資人一起掌握國際市場新春紅包財的契機。

豐金證券投顧部表示，2019年的投資情勢受美中貿易戰影響，新年甫開始美國和兩伊之間的關係轉趨緊張，國際股市出現拉回、避險情緒升溫，分析過去10年美股四大指數在1月份的表現上漲機率達六成，平均漲幅以費城半導體2.39%較高；統計期間拉長到20年的每季表現來看，第1季的美股仍以費半指數表現最佳，上漲機率達75％，平均漲幅8.05％。

永豐金證券投顧部指出，台股休市期間投資人可以多注意美國各優質公司的表現，留意國際股市拉回所浮現的買點，永豐金證券今年運用24小時不打烊的智能服務-AI幫你顧，自動產出分析圖表與投資組合，在LINE及WEB提供台股及海外市場即時運算服務。

在台股封關期間，投資人可以透過AI幫你顧美股熱門主題及複委託服務，掌握男人收藏、女人精品、享食天堂、當月常漲等八大季節性題材切入買點，並配合《湯森路透評價》的線上服務來輔助決策投資。