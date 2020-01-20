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金控發布國民經濟信心調查「萬點不高、萬三有機會」

2020-01-20 13:26聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

國泰金控發布2020年1月份國民經濟信心調查結果，因美中達成第一階段貿易協議，且半導體營收成長強勁，民眾對股市的樂觀情緒走升，對風險偏好的程度也增加，多數民眾預期上半年台股高點會在1萬2000-1萬2500區間，低點會在1萬500-1萬區間。

受美中貿易達成第一階段協議、台商投資回流等正面因素影響，以及因應主計總處進行景氣5年修正，國內外研究機構皆上調2020年經濟成長。

調查結果發現，本月的景氣現況與展望樂觀指數大幅上揚至8及10，民眾對景氣看法26個月以來首度轉趨正向。另外，民眾薪資上漲預期指數亦走高至11.3（12月：4.3），為調查以來高點。民眾對景氣展望與薪資調漲預期樂觀，令大額消費意願指數上揚至9.9（12月：5.2），顯示近期民眾消費意願強勁。

調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為2.4%，高達83%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上。民眾對於2020年平均通膨預期值為0.88%，69%的民眾預期今年通貨膨脹率將低於1%，不擔憂今年通膨壓力。

調查結果顯示民眾股市樂觀指數大幅走高至-1.5（12月：-7.8），風險偏好指數也上揚至5.1（12月：-0.8），顯示美中達成初步協議與景氣穩健走強，使民眾對股市樂觀情緒與風險偏好提升。

根據證交所數據，台灣加權股價指數2019年封關收在11997點，全年指數漲幅達23%，創近10年最大年度漲幅，年中指數曾衝高至1萬2126點，創下29年波段新高。

調查結果顯示，40.2%的民眾預期2020上半年台股高點會落在1萬2000-1萬2500區間 ，18.5%的民眾則認為落在1萬2500-1萬3000，另有8.3%的民眾認為會落在1萬3000以上，「萬三有機會」。27.2%的民眾預期2020上半年台股低點會落在，22.2%的民眾則認為低點會落在1萬以下。

景氣台股

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