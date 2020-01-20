親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

誰捐走了你的器官？ 德國「否決」器捐默認新制

ATM領新鈔不想排隊 兩個時段要避開

2020-01-20 13:16經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

農曆春節連續假期1月23日至1月29日長達七天，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM的五大注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金，瞭解往來金融機構提款及轉帳金額的限制，注意保留交易明細單，善用緊急聯絡電話，同時慎防ATM詐騙

一、避開尖峰時間使用ATM ：根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（今年為1月20日至1月24日）期間，每日上午11點到下午兩點，下午5點到晚上7點二個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

二、瞭解提款及轉帳金額的限制；本次春節連續假期長達七天，財金公司特別提醒存款人，注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：每日提領及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等規定，提醒民眾及早準備，以免影響春節期間之資金調度。

三、保留交易明細單；春節期間民眾使用ATM，倘發生異常情形，例如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，請保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上所張貼之緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司客服專線 (02)2630-1222洽詢。

四、善用緊急聯絡電話；ATM都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如有發現ATM異常，請撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。

五、慎防ATM詐騙；近來ATM詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾加強注意，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入、ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款，因此，請不要依照他人指示操作ATM，如有懷疑可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，防範歹徒詐騙，以保障自身財產安全。

過年前如果要透過ATM領新鈔，建議避開11點到14點，以及17點到19點兩個人潮...
過年前如果要透過ATM領新鈔，建議避開11點到14點，以及17點到19點兩個人潮較多的時段。記者仝澤蓉／攝影
分享

ATM春節詐騙

延伸閱讀

春節免費公車！新竹縣推5路線 皮皮獅彩繪車...

過年領鉅款免驚 內政部：可申請警方護鈔

春節前後大筆現金提存款求安全 可申請警方免費...

永豐銀結盟中華郵政 ATM跨提相互優惠

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

金控發布國民經濟信心調查「萬點不高、萬三有機會」

2020-01-20 13:26

黑天鵝難測 16金控海外風險管理列金檢

2020-01-20 00:42

中信FUN藝夜 濃濃原民風

2020-01-19 23:41

台新金績效靚 發逾六個月

2020-01-19 23:28

合庫以房養老 市占最高

2020-01-19 23:28

元大人壽信用評等 調升

2020-01-19 23:28

金控海外投資風控 加強金檢

2020-01-19 23:27

金控錢進十大市場 僅大陸虧損

2020-01-19 23:26

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

史綱專訪／富邦投信 扮演金控軍火庫

2020-01-19 23:09

張兆順看股市房市…都有信心

2020-01-19 23:08

史綱專訪／他，集團智囊 善用比喻

2020-01-19 23:07

兆豐金董事長：台商回台投資可帶動有感經濟成長

2020-01-19 16:07

兆豐銀尾牙 張兆順騎Gogoro入場、總獎金1400萬元

2020-01-19 12:58

施斌選股心法 「不是唯一，就是第一」

2020-01-19 12:22

新台幣強升年終獎金效應 美元保單買氣看旺

2020-01-19 11:04
看更多

熱門文章

大立光執行長林恩平 從不餵食鯊魚分析師

2020-01-19 12:22

中火大戰 中市府：深澳能急轉彎 中火為何不汰舊？

2020-01-20 10:49

5G效應 載板廠資本支出創高

2020-01-20 00:09

中火新機組今環評闖關 林明溱：中央蠻幹將發動抗爭

2020-01-20 10:51

記憶體漲價 模組廠進補

2020-01-20 00:06

黑天鵝難測 16金控海外風險管理列金檢

2020-01-20 00:42

影／兆豐金控尾牙科技風 送出汽車、獎金等1400萬元

2020-01-19 13:42

財政部成立AI稅務團隊 打造機器人助理

2020-01-20 00:20

石化產業輸出 新南向重點

2020-01-19 23:31

ABF載板榮景…還有二至三年

2020-01-20 00:08

接軌世界潮流 財部成立AI稅務團隊

2020-01-19 23:28

台新金績效靚 發逾六個月

2020-01-19 23:28

南亞科研發軍團 擴至千人

2020-01-20 00:07

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

名家觀點／生技轉型2.0的三個改變

2020-01-19 23:53

遠百A13開幕 力拚首年獲利

2020-01-19 23:35

金控海外投資風控 加強金檢

2020-01-19 23:27

查帳查稅 「AI難取代人腦」

2020-01-20 00:22

兆豐金董事長：台商回台投資可帶動有感經濟成長

2020-01-19 16:07

常住境外國人遺產稅 不得列報六大扣除額

2020-01-19 22:22

浩鼎：抗體小分子藥物複合體獲美FDA孤兒藥資格

2020-01-19 15:41

中央總預算案 周一拚三讀

2020-01-19 23:29

合庫以房養老 市占最高

2020-01-19 23:28

我與印尼更新BIA 快達陣

2020-01-19 23:28

金控錢進十大市場 僅大陸虧損

2020-01-19 23:26

朋程今年業績看增2成 兩大產品主攻子公司看佳

2020-01-19 16:27

史綱專訪／富邦投信 扮演金控軍火庫

2020-01-19 23:09

中火建燃氣機組下午環評 環保署：排放減量效果是關鍵

2020-01-20 10:54

5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星

2020-01-20 12:45

異質整合封裝提升晶片效能 封測廠晶圓廠競爭烈

2020-01-20 12:07

新聞中的法律／託付寶爭議vs.金融創新

2020-01-19 22:22

財報異動產生盈餘 要課稅

2020-01-19 22:22

中火增燃氣機組今闖關 國民黨團：空汙受害不分藍綠

2020-01-20 11:16

15年努力…徐雪芳點滴在心頭

2020-01-19 23:27

醫療、資源回收產業輸出 列入新南向目標

2020-01-19 23:27

遠航停飛恐遭廢照 遠航機師獲績優表揚「很心酸」

2020-01-20 11:39

中信FUN藝夜 濃濃原民風

2020-01-19 23:41

財經觀點／成立商業法院 可提高審理效率

2020-01-20 00:24

保單健檢 錠嵂保經說這樣做就對了

2020-01-19 21:42

策略經營／吳如宇 從醬油跨足太陽能

2020-01-19 22:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top