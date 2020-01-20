ATM領新鈔不想排隊 兩個時段要避開

農曆春節連續假期1月23日至1月29日長達七天，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM的五大注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金，瞭解往來金融機構提款及轉帳金額的限制，注意保留交易明細單，善用緊急聯絡電話，同時慎防ATM詐騙。

一、避開尖峰時間使用ATM ：根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（今年為1月20日至1月24日）期間，每日上午11點到下午兩點，下午5點到晚上7點二個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

二、瞭解提款及轉帳金額的限制；本次春節連續假期長達七天，財金公司特別提醒存款人，注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：每日提領及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等規定，提醒民眾及早準備，以免影響春節期間之資金調度。

三、保留交易明細單；春節期間民眾使用ATM，倘發生異常情形，例如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，請保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上所張貼之緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司客服專線 (02)2630-1222洽詢。

四、善用緊急聯絡電話；ATM都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如有發現ATM異常，請撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。