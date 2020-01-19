保單健檢 錠嵂保經說這樣做就對了

年終獎金該怎麼運用，才能放大效益？錠嵂保經表示，扣除紅包支出後，可將剩餘的年終金額重新分配，在歲末年終時，進行保單及家庭財務的年度健診，將年終獎金視為固定薪資以外的年度收入，投入小金額放大個人及家庭資產保障額度，做為調整家庭保障與健全財務規畫最佳的預算來源。

錠嵂保險經紀人北四營業處執行處經理余婉琴表示，透過年終的保單健診，可以依檢視後結果做適度增減，像是，因應人生不同階段需要增添保障者，可以在原有保單內來附加；或是原本家庭保單是全家人都用附加方式在一張保單裡的,父母親總會困擾保單裡附加的子女保障，最多也只能到其成年的限制．前述狀況都可以藉由年終獎金的額外收入，調整成子女獨立擁有一張個人完整保障，不致因成年而失去其部份保障。

而在財務健全規畫部份，余婉琴建議，若有額外增添出的不必要利息支出，亦可藉由年終獎金來節省不必要的開銷。

以保險費舉例，目前保險費計算都是以年繳保費為基準，再乘以固定比率來分為月繳、季繳、半年繳及年繳的繳納方式，而年繳與月繳最多可差到5.6％，無形中增加了家庭開支。

關於年繳費率差計算方式，假設年繳保費1萬元，乘以保險費月繳費率0.088=月繳880元，880元 X 12個月=1萬560元，月繳12個月的總保費即為1萬560元，再以多出的560元除年繳1萬元保費，即可得到5.6%費率差。

錠嵂保經建議，微利時代，每一分錢的使用都要精打細算，民眾不妨在確定年終獎金發放的金額與日子時，和保險服務人員聯繫，共同討論最適合自己財務狀況的保險費繳納方法，並運用年終獎金補足其今年度保費的差額，才能有效節省多餘的開支，為自己存下更多的財富。

實務經驗來說，民眾會主動要求做保單健診或想詳細再理解自己保障內容，通常是身邊親朋好友遭遇突發狀況離開或是罹患重大疾病，或是新增家庭成員的時候，才會想到規劃保單或是進行保單健診。

而保單健診通常是以家庭為單位，錠嵂保經桃園營業處襄理俞瓛舉列，曾經幫一家四口總共60份的保單做保單健診，花了兩天的時間才把所有資料分析整理完畢，並提供解決方案給保戶，相當耗時耗力。