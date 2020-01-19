兆豐金控尾牙科技風 送出汽車、獎金等1400萬元

公股行庫績優生、業績表現亮眼的兆豐銀行，今天於南港展覽館2館舉辦大型聯合尾牙，席開400桌。因為業績達標，兆豐銀行也提供1400萬元的摸彩品讓同仁抽獎，其中眾所矚目的最大獎是5台汽車。去年兆豐銀年終有8個月，兆豐金控暨銀行董事長張兆順表示，今年年終不會比去年少，期盼同仁一起努力、再創佳績。

今年兆豐銀行的高階經營團隊化身《駭客任務》主角，穿著帥氣發亮的黑色風衣，騎著滑板車出場，展現出銀行業應該要追求的速度感與活力，而張兆順董事長則是騎著gogoro機車亮相，為兆豐自家的gogoro聯名卡代言，也讓現場氣氛high到最高點。

張兆順表示，金融市場競爭愈加激烈，利差不斷縮小，過去一年來，兆豐銀行全體同仁上下一心，除了全力衝剌業績，還要持續兼顧洗防的工作，非常辛苦。新的一年開始，期盼同仁繼續加倍努力，持續發揮企金強項，深化以企金擁抱消金的策略，積極拓展業務。

兆豐金控自結2019全年稅後純益289.49億元，EPS2.13元。兆豐銀行去年全年稅後純益246.38億元，較前年小幅成長近2%，EPS2.89元。

因為業績持續穩健成長，兆豐銀行今年的獎品比去年多出四成，除了百萬歐洲名車大獎外，還有多台Gogoro機車、東京來回機票、iphone手機、ipad平板、AirPods藍芽無線耳機以以及上百元的刷卡金等眾多獎項，豐富的獎品內容羨煞其他金融同業。