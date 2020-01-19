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兆豐金控尾牙科技風 送出汽車、獎金等1400萬元

2020-01-19 13:42聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

公股行庫績優生、業績表現亮眼的兆豐銀行，今天於南港展覽館2館舉辦大型聯合尾牙，席開400桌。因為業績達標，兆豐銀行也提供1400萬元的摸彩品讓同仁抽獎，其中眾所矚目的最大獎是5台汽車。去年兆豐銀年終有8個月，兆豐金控暨銀行董事長張兆順表示，今年年終不會比去年少，期盼同仁一起努力、再創佳績。

今年兆豐銀行的高階經營團隊化身《駭客任務》主角，穿著帥氣發亮的黑色風衣，騎著滑板車出場，展現出銀行業應該要追求的速度感與活力，而張兆順董事長則是騎著gogoro機車亮相，為兆豐自家的gogoro聯名卡代言，也讓現場氣氛high到最高點。

張兆順表示，金融市場競爭愈加激烈，利差不斷縮小，過去一年來，兆豐銀行全體同仁上下一心，除了全力衝剌業績，還要持續兼顧洗防的工作，非常辛苦。新的一年開始，期盼同仁繼續加倍努力，持續發揮企金強項，深化以企金擁抱消金的策略，積極拓展業務。

兆豐金控自結2019全年稅後純益289.49億元，EPS2.13元。兆豐銀行去年全年稅後純益246.38億元，較前年小幅成長近2%，EPS2.89元。

因為業績持續穩健成長，兆豐銀行今年的獎品比去年多出四成，除了百萬歐洲名車大獎外，還有多台Gogoro機車、東京來回機票、iphone手機、ipad平板、AirPods藍芽無線耳機以以及上百元的刷卡金等眾多獎項，豐富的獎品內容羨煞其他金融同業。

展望2020年，兆豐銀行表示，將持續強化組織改造綜效及事業群功能，原來的營運管理中心，已調整為授信管理中心，未來將持續加強放款、鞏固企金業務及國際金融業務的利基優勢，也提高存匯業務的動能、積極擴展財管及信用卡等消金業務。

兆豐銀行董事長張兆順騎著gogoro機車亮相，為兆豐自家的gogoro聯名卡代言...
兆豐銀行董事長張兆順騎著gogoro機車亮相，為兆豐自家的gogoro聯名卡代言，讓現場氣氛high到最高點。圖／兆豐銀行提供
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有別於去年高階經營團隊打扮成各國特色服飾宣傳兆豐銀行外幣強項，今年兆豐銀行的高階...
有別於去年高階經營團隊打扮成各國特色服飾宣傳兆豐銀行外幣強項，今年兆豐銀行的高階經營團隊化身《駭客任務》主角，穿著帥氣發亮的黑色風衣，騎著滑板車出場，展現出銀行業應該要追求的速度感與活力。圖／兆豐銀行提供
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兆豐銀行兆豐金控

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