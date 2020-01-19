兆豐銀尾牙 張兆順騎Gogoro入場、總獎金1400萬元

公股行庫績優生、業績表現亮眼的兆豐銀行，在農曆年前最後一個假日、今（19）日於南港展覽館2館舉辦大型聯合尾牙，這場尾牙集合總行、北部及桃竹苗地區分行共4,000多名員工參與，席開400桌，兆豐銀行也提供1,400萬元的摸彩品讓同仁抽獎，其中眾所矚目的最大獎是五台汽車，前兩週的南區場及中區場已經抽出2台汽車，台北場這次還有三台汽車大獎，包括一台歐洲進口百萬休旅車。

今年兆豐銀行的高階經營團隊化身《駭客任務》主角，穿著帥氣發亮的黑色風衣，騎著滑板車出場，展現出銀行業應該要追求的速度感與活力，而張兆順董事長則是騎著Gogoro機車亮相，為兆豐自家的Gogoro聯名卡代言，也讓現場氣氛high到最高點。

張兆順受訪時表示，金融市場競爭愈加激烈，利差不斷縮小，過去一年來，兆豐銀行全體同仁上下一心，除了全力衝剌業績，還要持續兼顧洗防的工作，非常的辛苦，新的一年開始，期盼同仁繼續加倍努力，持續發揮企金強項，深化以企金擁抱消金的策略，積極拓展業務! 兆豐金控自結2019全年稅後純益289.49億元，EPS2.13元。兆豐銀行去年全年稅後純益246.38億元，較前年小幅成長近2%，EPS2.89元。

張兆順今日指出，防洗錢階段任務結束，預料今年將比去年省下10億元的成本。