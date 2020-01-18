新光金尾牙席開900桌 摸彩總獎額達2000萬元

新光金一年一度尾牙今在南港展覽館，席開近900桌，邀請八三夭、朱俐靜、J.sheon、孫盛希等知名歌手與團體輪番接唱，摸彩獎項總獎額高達2000萬元，最大獎為新光銀行刷卡金20萬元。

新光金控尾牙今登場，現場共超過8800名員工參與，席開近900桌，並請來八三夭、朱俐靜、J.sheon、孫盛希等知名歌手與團體輪番接唱，現場宛如演唱會。

新光金董事長吳東進騎SEGWAY率領相關企業高階主管，在全體員工掌聲中進場。吳東進在致詞時指出，去年新光金獲利創歷史新高，合併稅後盈餘達166億，成果亮眼，企業的經營與成長要仰賴員工的努力，很幸運擁有一群願意努力打拚的同仁，照顧員工是公司的責任，生活不只工作，運動、養生、退休規畫都是邁向樂活人生的DNA，所以新光透過食衣住行育樂醫等日常所需，將樂活文化融入新光人的生活，希望員工在新光的每一天，都是更好的一天。