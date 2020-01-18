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新光金尾牙席開900桌 摸彩總獎額達2000萬元

2020-01-18 18:34聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

新光金一年一度尾牙今在南港展覽館，席開近900桌，邀請八三夭、朱俐靜、J.sheon、孫盛希等知名歌手與團體輪番接唱，摸彩獎項總獎額高達2000萬元，最大獎為新光銀行刷卡金20萬元。

新光金控尾牙今登場，現場共超過8800名員工參與，席開近900桌，並請來八三夭、朱俐靜、J.sheon、孫盛希等知名歌手與團體輪番接唱，現場宛如演唱會。

新光金董事長吳東進騎SEGWAY率領相關企業高階主管，在全體員工掌聲中進場。吳東進在致詞時指出，去年新光金獲利創歷史新高，合併稅後盈餘達166億，成果亮眼，企業的經營與成長要仰賴員工的努力，很幸運擁有一群願意努力打拚的同仁，照顧員工是公司的責任，生活不只工作，運動、養生、退休規畫都是邁向樂活人生的DNA，所以新光透過食衣住行育樂醫等日常所需，將樂活文化融入新光人的生活，希望員工在新光的每一天，都是更好的一天。

今年新光金尾牙摸彩獎項總獎額高達2000萬元，提供新光醫院健檢券、具健康監測功能的Apple watch series 5、JX健身俱樂部體驗券、新板傑仕堡樂齡宅套裝行程，以及iPhone 11 PRO、京都MIHO五天四夜落地招待，最大獎為新光銀行刷卡金20萬。

新光金控旺年會抽出當日最大獎。圖／新光金控提供
新光金控旺年會抽出當日最大獎。圖／新光金控提供
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新光金控尾牙朱俐靜

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