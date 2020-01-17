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南山人壽停職董座杜英宗 申報轉讓三萬張持股

2020-01-17 20:43經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

南山人壽目前暫時停職的董座杜英宗。 圖／聯合報系資料照片
南山人壽目前暫時停職的董座杜英宗。 圖／聯合報系資料照片
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南山人壽目前暫時停職的董座杜英宗今（17）日申報大舉轉讓30,000張股票，對象分別為光寶集團二代的宋明峰、宋妍儀與宋慧玲，各轉讓了3,500張、3,500張與3,000張股票；另轉讓2萬張予由自行車大廠董座杜綉珍任負責人的元新投資公司，預計申讓日期為1月17日到19日。申讓後杜英宗的持股由4億1,049萬股降至3億8,049股，亦即將41萬張降至38萬張左右。目前南山人壽為未上市櫃股票。2019年第3季財報數字公告每股淨值為29.1元，若以此估算，這批股價價值（非市值）約8.73億元，不過公司強調因只是公開發行公司，洽特定人是議價並非以每股淨值為計算基礎。

杜英宗大舉申讓股票引發市場諸多聯想，但南山人壽公司表示，股東辦理股票轉讓情形為股東個人本身的財務規劃，與公司之經營績效無關。本公司不方便代為回覆。

南山人壽2018年9月上線的百億新系統境界不斷出包，金管會去年9月17日對南山人壽重罰3,000萬元，並且對前董事長杜英宗停職兩年，同時命南山人壽停止銷售投資型保單，直到投資型保單系統改善為止。後來陸續找來尹崇堯代理董事長未獲准後，又找來前日盛金董座陳棠來代理董事長，尹崇堯則轉任副董事長，目前金管會還在審理中。

同時在業績方面，南山人壽2019年12月自結稅後損失約為新台幣36億元，累計全年稅後淨利新台幣339億，較2018年大幅成長28%，每股盈餘2.81元，全年度獲利創下歷史新高，同時受惠2019年投資表現亮眼，截至2019年底南山人壽淨值為3,681億元，較2018年底的1,399億元，一年內大幅增加2,282億元，僅次於國壽排名壽險業亞軍，一年增幅高達163%；淨值資產比截至2019年12月底為7.9%，排名第三。

南山人壽杜英宗

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