有錢人愛藝術 瑞銀集團宣布支持台北當代藝術展登場

有錢人愛看藝術展。瑞銀集團今（17）日宣布支持2020第二屆台北當代藝術博覽會開展，並邀集21家企業贊助藝術品，也展出99家來自世界各地畫廊作品，據了解，瑞銀集團財富管理客戶受邀來現場參觀，不少作品已經被客戶看上，顯見台灣財富管理客戶喜愛藝術品的軟實力。

瑞銀指出，國外金融集團都習慣擁有自己的收藏品，並有自己的團隊負責管理，瑞銀集團是企業收藏品中收藏量最大的集團，一共收藏3萬件當代藝術作品，最新收藏包含台灣藝術家黃海欣的作品，但平常都在瑞銀集團700所辦事處（辦公據點）展出。

而此次對客戶展出的作品中，還包含21件黃海欣創作的全新委託作品，背後21件作品藏有21間大型企業主的故事，其中包含瑞銀集團台灣區總經理陳允懋愛打籃球運動的畫作作品。

瑞銀藝術藏品（亞太區）經理蔡怡玲指出，瑞銀集團收藏品主要來自瑞士銀行公司、瑞士聯合銀行、瑞銀普惠銀行，主要收藏品為當代藝術作品，年代為自60年代開始，主要目的是希望收藏當下作品背後年代故事，多鎖定當代新銳創作者的在畫朗展出作品、也多是初期作品，許多創作者後續都已經當紅。例如瑞銀集團也有收藏台灣知名藝術家朱銘的一件太極作品。

據了解，台北當代藝術博覽會開展後，已經有部分作品被看上，去年的台北當代藝術博覽會展出作品也受到許多財富管理客戶歡迎收藏。

私人銀行業者指出，台灣企業收藏藝術品習慣與國外不太相同，國外通常是以企業為主體收藏藝術品，甚至開立一個專門藝術藏品部門專門管理藝術品，但台灣企業主通常是以個人名義收藏、再找地方展出，例如台南奇美博物館就是奇美實業創辦人許文龍創立，是目前台灣館藏最豐富的私人博物館。

而也因過去在國際作品在台灣舉辦拍賣會、特展機會較少於海外，只要台灣有舉辦相關展覽，通常都可以吸引到不少財富管理客戶前往參觀、挑選蒐藏。