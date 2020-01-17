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2019年網路投保39.7億元、年增逾四成 國壽排名第一

2020-01-17 19:04經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

金管會保險局17日最新公布2019年網路投保情形，其中產壽險合計累計1~12月新契約保費收入達39.7億元，較前一年增加11.2億元，年成長39.13%。總件數達312萬件，年成長45.9%。其中壽險業銷售25.1億元，金額明顯多過產險業全年銷售14.6億元，比重占約63%，不過成長幅度來看，其實產險業表現較壽險好。

據保險局最新統計結果，2019年壽險網路保單銷售25.1億元、51.3萬件；相較於2018年同期壽險銷售18.8億元與42.2萬件，分別成長33.5%與21.6%；產險公司方面，網路保單2019年銷售14.6億元與261萬件，相較於2018年的9.7億元與171.9萬件，分別成長50.5%與51.8%。顯然產險業網路投信的成長情形較壽險業來得好。

若從公司的角度來看，壽險公司網路投保賣得最好的前三名壽險公司，分別是國泰人壽、富邦人壽跟台灣人壽。產險公司前三名分別是富邦產險、新安東京海上跟國泰世紀產險。

若從商品的角度來看，2019年網路險種賣最好的商品，其中壽險業是利變年金、旅平險與定期壽險。網路利變保單2019年銷售23.7億元年增加6.1億元，定期壽險876萬元增加216萬元、旅平險6,833萬元，年增1,083萬元。

產險業賣得最好的險種分別是汽車險、機車險與旅平險。汽車險8.25億元，年增2.68億元；機車險2.5億元，年增5,975萬元，旅平險賣2.48億元，年增1.15億元。

壽險業產險

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