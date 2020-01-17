富士達保經董座 獲北大優秀校友表揚

富士達保經今(17)日表示，富士達保經董事長廖學茂獲得北京大學全球校友會常務理事會一致認同，獲頒北京大學「優秀校友」獎項肯定，職涯榮耀再添一筆。

北京大學全球校友會甫於去年12月底舉辦2019年校友工作獎勵表彰頒獎儀式，其中的「優秀校友」獎項，表揚在各自領域或行業中傑出表現，為當地經濟及社會發展作重大貢獻的校友。

廖學茂在2007年創立富士達保經，不久因金融海嘯衝擊導致公司面臨經營困境，然而他卻不為此氣餒，決心帶領公司度過低潮，於是選擇隻身前往北京大學攻讀EMBA精進經營管理。

廖學茂說，在北京大學求學期間能與大陸各省、台灣和香港等地的企業精英共聚一堂是非常難得的經驗。專業知識受益良多，同時開拓自己視野，還能連結許多重要人脈更是難能可貴。

他取得金融碩士學位回台後靠著所學知識與努力，帶領富士達保經站穩腳步，現在公司更是年年飛速成長。期許富士達保經能夠持續壯大，成為台灣保經業的最佳標竿。

廖學茂除了是傑出企業家，更身兼數個職位與角色，努力貢獻社會、實現自我夢想。曾擔任北京大學EMBA台灣校友會理事長，目前則是中華保險服務協會理事長，並於朝陽科技大學擔任助理教授。

社會公益領域中，同時是救國團台北市團委會會長，及張老師基金會台北中心主任委員，數年來更偕同其他社會菁英一同捐贈數百萬資助多項公益事務推動。

取得政治大學及北京大學雙碩士後，廖學茂仍孜孜不倦，去年開始攻讀台灣大學EMBA管理學碩士學位，期望結合更多的實務經驗與學術理論，帶領富士達保經再上層樓。

富士達保經在廖學茂的專業帶領下持續擴展規模，目前已有2,500多位業務同仁，全台超過24個營業據點，今年保費收入目標更是上看80億元。

蓬勃發展之時，全體同仁謹守「專業、誠信、負責任」的核心理念，深得社會大眾肯定。