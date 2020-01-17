合庫人壽與家總守護家庭照顧者 獲年度傑出行銷公益獎

2020年開春報喜，行銷公關廣告界最高榮譽的動腦「2019行銷傳播傑出貢獻獎」出爐，合庫人壽「守護系列公益活動」摘下「年度傑出行銷公益獎」，身為國內本土最年輕的壽險公司，實屬莫大的鼓勵。

隨著人口老化、少子化社會等現象，長期照顧變成家庭的新風險，以往上有高堂下有子女的中堅分子在社會上扮演著中流砥柱的角色，現今高齡少子化及小家庭的社會結構中被擠壓成三明治世代。

這群在職照顧者也是國家主要勞動力及擔負家庭長輩、子女撫養責任，在工作與照顧蠟燭兩頭燒的歲月中，讓原本事業家庭都圓滿的輝煌中年時期如流沙一般潰堤。

2013年，成立三年的合庫人壽在達成損益兩平後，決定取之社會、用之社會，選擇與家總合作推動照顧議題，長達七年守護照顧者。

2017年開始更透過守護系列公益活動，結合線上及線下方式，以公益演唱會、胖卡巡迴及喘息咖啡之活動擴散，讓社會大眾提早認識長照2.0及家庭照顧的議題。

合庫人壽重視人性關懷，自2013年開始與家庭照顧者關懷總會(以下簡稱家總)合作支持家庭照顧者長達七年不間斷，其間，合庫人壽透過微電影為照顧者發聲，抱走時報華文廣告獎三金二銀一銅，奪下龍璽創意獎一銅及釜山廣告獎AD Stars二項佳作。

合庫人壽2015年開始打造友善照顧者職場，導入長照2.0課程，協助照顧者員工透過家總取得照顧資源，成功在2019年取得衛福部國健署頒贈的健康職場認證標章。

2017年起透過公益演唱會、胖卡巡迴及喘息咖啡等公益關懷活動，二度榮獲台灣保險卓越獎-公益關懷專案企劃卓越獎的獎項、三度獲保險信望愛獎的最佳社會責任獎，還有BNP Paribas Cardif 創新服務大使獎以及國際照顧聯盟組織(IACO)頒發的全球照顧創新服務大獎。

2018年《財資雜誌》肯定合庫人壽為台灣的2018年度AAA保險公司，2019年中華信評也授予twAA-評等。合庫人壽歷年來獲獎連連，無論是對社會公益的貢獻及公司整體發展實力在在受到肯定。

合庫人壽總經理沈玫君表示，多年來合庫人壽支持公益不遺餘力，很榮幸這次獲動腦雜誌2019行銷傳播傑出貢獻獎-年度傑出行銷公益獎，肯定我們推動照顧議題，提醒大家，每個人都會遇到照顧的問題，不管是照顧家人或照顧自己，都要提早做規劃及準備。