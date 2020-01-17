中信金啟動今年MA招募 首年可望挑戰百萬年薪

中信金控今宣布啟動今年「儲備幹部(MA)計畫」及「暑期實習計畫」，預計延攬11個組別、逾60位海內外跨界菁英，更首次讓在學的實習生有機會提前錄取MA。中信金指出，MA第一年有機會挑戰百萬年薪，兩年培訓合格、升任經理後，薪資更將大幅成長。

本屆MA計畫新增「金融科技投資組」，預計延攬11個組別、逾60位海內外跨界菁英，更首次讓在學的實習生有機會提前錄取MA，歡迎學士（含）以上、具備跨領域多元背景、中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系的人才踴躍報名，挑戰百萬年薪，與中國信託攜手翻玩金融，站上國際舞台。

今年中信金控「MA計畫」共開放11個組別，金控除經營管理、財務管理外，為加速金融科技發展腳步，新增「金融科技投資組」，將有機會於各子公司投資事業體系歷練，和矽谷、倫敦及亞洲頂尖FinTech、X-Tech產業投資者及創業家交流。中信銀行將個人金融組更名為「場景金融組」，加上原有的國際金融、資本市場、數位金融、數據科技、風險管理，以及台灣人壽保險公司的保險數位、投資交易組，預計延攬超過60位海內外跨界菁英加入中信金。

中信金控表示，MA第一年即有機會挑戰百萬年薪，兩年培訓合格、升任經理後，薪資更將大幅成長，日後有機會享有「現金增資員工認股」及「員工持股信託」等多元的獎酬機制留才。

另針對未來有志進入金融業、希望提早卡位的大學三年級以上在學學生，中信金「暑期實習計畫」也開始，因應FinTech、大數據應用浪潮，今年特別新增「人工智慧組」，鎖定資工、資管等資訊科系背景人才，實習期間可接觸AI技術實作、模型開發訓練，表現優秀的學生將受邀於在學期間參與專案實習，通過評鑑者有機會於畢業前錄取MA。

中信金控「MA計畫」報名收件到3月23日截止，參與海外甄選者為3月16日截止，暑期實習計畫招募則自即日起至3月3日止，預計4月中旬公布遴選結果。