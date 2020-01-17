親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
5G首波競標戰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

譁然！彰化台灣民俗村傳開拆 縣府：將勒令停工開罰

西非恐怖沙漠：薩赫爾「聖戰衝突」惡化的殺戮循環

富邦證 蟬聯The Asset「台灣最佳證券經紀商」殊榮

2020-01-17 13:58經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

富邦證連續二年蟬聯The Asset「台灣最佳證券經紀商」殊榮，同時拿下「台灣最...
富邦證連續二年蟬聯The Asset「台灣最佳證券經紀商」殊榮，同時拿下「台灣最佳IPO承銷案」大獎，富證香港彭文俊董事總監代表領獎。(圖／富邦證券提供)
分享

富邦證券2018、2019連續二年榮獲財資雜誌（The Asset）「台灣最佳證券經紀商」(Triple A Country Awards 2019-Best Brokerage)的殊榮， 同時拿下「台灣最佳IPO承銷案」(Triple A Country Awards 2019-Best IPO)大獎，能在競爭激烈的遴選過程中脫穎而出，榮獲外媒專業雜誌肯定，展現出富邦證券以「客戶需求」為核心，透過專業創新能力，提供客戶全方位資本市場服務的努力成果。

近年來，富邦證券積極轉型為全方位理財顧問，以「客戶需求」為核心，結合理財業務規劃團隊、專業的投資研究分析、及優異的數位金融科技，搭配多元化商品及服務，提供給客戶一站購足(One Stop Shopping)的財富管理服務，讓富邦證券再度蟬聯財資雜誌(The Asset)「台灣最佳證券經紀商」殊榮。

富邦證券提供客戶完整及健全的財富管理服務，並在可控的風險下，有效提升資產效益，並且也善用券商的優勢，提供雙向借券、不限用途款項借貸、ETF定期定額、ETN商品等商品服務，創造出差異化服務，讓客戶的投資理財，不只是賺取股票漲幅或股利，而是達到「資產活化再升級」，幫助客戶提升資產效益，讓財富增值。

2019年整體借券餘額為288億元，全年市佔率17%，為同業前三大；ETF定期定額業務搭配理財悍將，開辦至今累計扣款約35億元，扣款戶數已超過3.7萬戶；不限用途借貸餘額自2018年底的23.7億元，成長至2019年底的40億元；更甚是於4月才開始掛牌交易的富邦特選蘋果ETN、富邦存股雙十ETN及12月上市的富邦行動通訊ETN，12月底流通在外總金額0.95億元，市佔率45.3%，市場第一。

2020年，富邦證券更以復盛應用科技上市案拿下財資雜誌「台灣最佳IPO承銷案」大獎，顯示公司專業的承銷造勢與配售能力，深獲國內大型企業及投資人肯定，並成功協助客戶於資本市場籌資，共創三贏。

富邦證券表示，透過專業且完善的造市規劃，讓投資人充分了解發行公司真實價值，以強大的承銷及配售能力，搭配長、短期各種類型投資人，兼顧籌碼安定及流動性，面對眾多不利復盛應用科技上市的因素下，依然成功為公司募集16.08億元資金，上市市值達157.2億元。

富邦證券深耕投資銀行業務，積極打造大投行，不論是創投投資、IPO上市櫃、SPO籌資、大中華併購財務顧問，都能提供客戶全方位且一條龍完整的資本市場專業服務。

2019年是富邦證券豐收的一年，經營成果也獲得國內專業機構肯定，不但一舉榮獲今周刊財富管理評鑑「最佳財富管理券商獎」特優、「最佳營業員團隊獎」第一名、「最佳銀色友善獎」第一名、「最佳財富增值獎」第三名、「最佳永續發展獎」第三名，並獲得財訊雙週刊金融獎「最佳金融科技券商」優質獎、「最佳券商形象」優質獎等；推動新種業務不遺餘力，獲得台灣證券交易所「ETN貢獻獎」前三名、「台股ETF造市獎」第三名；此外，並榮獲櫃買中心興櫃股票推薦證券商造市「最佳貢獻獎」第一名、「報價穩定獎」第三名等眾多殊榮。

展望未來，富邦證券將積極創新，結合金融科技應用，提供更有溫度的服務，站穩投資人心中的理想券商領先地位；持續發展跨國資產管理及投資銀行業務，發揮台灣本身資本市場體制優勢，提供投資人完整的資本市場服務。

富邦資本市場ETN

延伸閱讀

元大證券 獲《財資》最佳法人服務金融機構等五...

富邦證槓反ETN指數 搶先申請資格認可

富邦帶你一起RUN鳴槍起跑 用你想像不到的方...

今年亞太IPO市場火熱 農曆過年前募資金額寫...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

上班族領年終 聰明選保險

2020-01-17 13:39

永豐銀結盟中華郵政 ATM跨提相互優惠

2020-01-17 08:24

元大壽送暖 陪弱勢長輩圍爐

2020-01-17 04:00

兆豐銀攻財管 兩路進擊

2020-01-17 04:00

吳昕豪任台新銀、證董事

2020-01-17 04:00

高宣告利率保單 將說拜拜

2020-01-17 04:00

金管會盯董總關係 防董事會家族化

2020-01-17 04:00

抓上市櫃肥貓 金管會再出招

2020-01-17 04:00

土銀階梯房貸 前10年房貸低

2020-01-17 00:37

高宣告利率保單不再 新制7月上路

2020-01-17 00:16

600家上市櫃將揭肥貓主管

2020-01-17 00:13

皮繃緊了！壽險賣保障高齡保險排倒數5% 商品要改審查

2020-01-16 20:43

好事多磨！ 開發併中壽要延期

2020-01-16 20:33

公司虧損主管還領高薪 600家上市櫃需揭露財報

2020-01-16 20:10

避免董事會家族化 金管會要求這些情況應說明必要性

2020-01-16 19:50

高宣告利率回不去了！利變保單平穩機制7月上路

2020-01-16 18:28

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

2020-01-16 18:06

投保旅平險 和泰產險籲掌握三大細節

2020-01-16 17:20

春假連假將至 央行確保ATM提款、跨行轉帳不中斷

2020-01-16 16:35

8行庫今起換新鈔 百元鈔每人限換百張

2020-01-16 14:20

兆豐推理財機器人 3分鐘幫你配置投資組合

2020-01-16 13:05

換新鈔免排隊 快到這些ATM領

2020-01-16 11:57

中央銀行備5735億新鈔 供民眾春節兌換

2020-01-16 10:08

櫃買推廣權證 獎勵券商

2020-01-15 23:32
看更多

熱門文章

回應丈夫偷吃傳聞 陳瑞聰妻大氣回應：選擇放下

2020-01-17 10:19

開航倒數星宇機艙曝光！身高208公分也能平躺 空服員撞臉宋仲基

2020-01-17 11:33

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

2020-01-16 18:06

高宣告利率回不去了！利變保單平穩機制7月上路

2020-01-16 18:28

亞太留彈性、台灣大聰明…5G首波競標落幕 這場銀彈大戰誰算盤打得精？

2020-01-17 00:22

公司虧損主管還領高薪 600家上市櫃需揭露財報

2020-01-16 20:10

電信三雄後市 外資悲觀

2020-01-17 00:20

鴻海結盟飛雅特 快攻電動車

2020-01-17 01:32

今年鋼市走向？中鋼董座翁朝棟：春天是真的不遠了

2020-01-16 17:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top