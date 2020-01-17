富邦證 蟬聯The Asset「台灣最佳證券經紀商」殊榮

富邦證連續二年蟬聯The Asset「台灣最佳證券經紀商」殊榮，同時拿下「台灣最佳IPO承銷案」大獎，富證香港彭文俊董事總監代表領獎。(圖／富邦證券提供) 分享 facebook

富邦證券2018、2019連續二年榮獲財資雜誌（The Asset）「台灣最佳證券經紀商」(Triple A Country Awards 2019-Best Brokerage)的殊榮， 同時拿下「台灣最佳IPO承銷案」(Triple A Country Awards 2019-Best IPO)大獎，能在競爭激烈的遴選過程中脫穎而出，榮獲外媒專業雜誌肯定，展現出富邦證券以「客戶需求」為核心，透過專業創新能力，提供客戶全方位資本市場服務的努力成果。

近年來，富邦證券積極轉型為全方位理財顧問，以「客戶需求」為核心，結合理財業務規劃團隊、專業的投資研究分析、及優異的數位金融科技，搭配多元化商品及服務，提供給客戶一站購足(One Stop Shopping)的財富管理服務，讓富邦證券再度蟬聯財資雜誌(The Asset)「台灣最佳證券經紀商」殊榮。

富邦證券提供客戶完整及健全的財富管理服務，並在可控的風險下，有效提升資產效益，並且也善用券商的優勢，提供雙向借券、不限用途款項借貸、ETF定期定額、ETN商品等商品服務，創造出差異化服務，讓客戶的投資理財，不只是賺取股票漲幅或股利，而是達到「資產活化再升級」，幫助客戶提升資產效益，讓財富增值。

2019年整體借券餘額為288億元，全年市佔率17%，為同業前三大；ETF定期定額業務搭配理財悍將，開辦至今累計扣款約35億元，扣款戶數已超過3.7萬戶；不限用途借貸餘額自2018年底的23.7億元，成長至2019年底的40億元；更甚是於4月才開始掛牌交易的富邦特選蘋果ETN、富邦存股雙十ETN及12月上市的富邦行動通訊ETN，12月底流通在外總金額0.95億元，市佔率45.3%，市場第一。

2020年，富邦證券更以復盛應用科技上市案拿下財資雜誌「台灣最佳IPO承銷案」大獎，顯示公司專業的承銷造勢與配售能力，深獲國內大型企業及投資人肯定，並成功協助客戶於資本市場籌資，共創三贏。

富邦證券表示，透過專業且完善的造市規劃，讓投資人充分了解發行公司真實價值，以強大的承銷及配售能力，搭配長、短期各種類型投資人，兼顧籌碼安定及流動性，面對眾多不利復盛應用科技上市的因素下，依然成功為公司募集16.08億元資金，上市市值達157.2億元。

富邦證券深耕投資銀行業務，積極打造大投行，不論是創投投資、IPO上市櫃、SPO籌資、大中華併購財務顧問，都能提供客戶全方位且一條龍完整的資本市場專業服務。

2019年是富邦證券豐收的一年，經營成果也獲得國內專業機構肯定，不但一舉榮獲今周刊財富管理評鑑「最佳財富管理券商獎」特優、「最佳營業員團隊獎」第一名、「最佳銀色友善獎」第一名、「最佳財富增值獎」第三名、「最佳永續發展獎」第三名，並獲得財訊雙週刊金融獎「最佳金融科技券商」優質獎、「最佳券商形象」優質獎等；推動新種業務不遺餘力，獲得台灣證券交易所「ETN貢獻獎」前三名、「台股ETF造市獎」第三名；此外，並榮獲櫃買中心興櫃股票推薦證券商造市「最佳貢獻獎」第一名、「報價穩定獎」第三名等眾多殊榮。

展望未來，富邦證券將積極創新，結合金融科技應用，提供更有溫度的服務，站穩投資人心中的理想券商領先地位；持續發展跨國資產管理及投資銀行業務，發揮台灣本身資本市場體制優勢，提供投資人完整的資本市場服務。