凱基證券獲《財資雜誌》頒發三獎項 承銷質量倍獲肯定

凱基證券奪《財資雜誌》多項大獎，由資本市場部林能顯副總經理代表領獎。（圖/凱基證券提供） 分享 facebook

開發金控旗下凱基證券在資本市場及國際金融專業獲國際肯定！國際專業財經媒體-財資雜誌《The Asset》2019年評鑑結果出爐，凱基證券獲頒「台灣最佳併購財務顧問」（Best M&A adviser）殊榮，所承辦案件同時獲「台灣最佳併購案」（Best domestic M&A deal）、「跨境最佳併購案」（Best cross-border M&A deal）及「台灣最佳槓桿收購案」（Best LBO deal）三大獎項，證明其專業能力受到國際評比機構及業界高度肯定。

凱基證券長期居於國內資本市場領先地位，具備極為豐富的承銷及籌資經驗，在協助產業資源整合上不遺餘力，其擔任財務顧問之新日光三合一案，在本此次評鑑中獲頒「台灣最佳併購案」。

在國際併購案舞台上，凱基證券協助日本日立公司公開收購永大機電一案，勇奪「跨境最佳併購案」獎項；此外，為了滿足客戶於不同樣態上的財務顧問需求，凱基證券亦與時俱進地持續鑽研企業發展策略和併購架構規畫的領域，與國內外私募基金亦有相當豐富合作經驗，且其所承作國際私募基金KKR收購李長榮化工一案，亦得到「台灣最佳槓桿收購案」的殊榮。

凱基證券此次獲頒「台灣最佳併購財務顧問」，除了承作案件的「質」深獲肯定外，其於併購承作的「量」亦繳出了一張相當亮眼的成績單。

根據Bloomberg併購統計資料顯示，凱基證券在台灣併購財務顧問市場之承作案件數量排名，已連續5年蟬聯證券商市場第一。如2019年承辦國際私募基金亞洲基金 （CDIB Capital Asia Partners L.P. ）收購福盈科技案、加陳國際藥業收購安成藥業案。在跨國併購業務上，凱基證券承辦日本上市公司Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc收購安馳科技、達爾科技收購敦南科技等跨國指標性案件。

在國內併購案件上，凱基證券亦承辦成霖出售麗舍持股案、聯華轉型投資控股公司案，持續協助企業推動轉型升級，追求永續經營發展，也顯示出凱基證券在亞太地區深耕財務顧問業務服務領域，維持台灣第一領導品牌形象。

未來，凱基證券仍將持續擴大服務國內外客戶群，以成為亞太區具領導規模的券商，並致力於打造最佳化的區域布局為願景。與此同時，凱基證券身為中華開發金控一員，亦透過中華開發金控旗下跨子公司及跨區域間之業務資源整合，為亞太地區客戶提供完整且優質的多樣項產品及一站式完整服務，成為國內外企業的首選業務合作對象。