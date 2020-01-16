台新金董事會通過 吳昕豪出任銀行與證券子公司董事

台新金控今天(16日)公告，擬發行不超過新台幣100億元的無擔保一般順位普通公司債，另也通過增派台新金董事長吳東亮的二公子吳昕豪，出任台新銀行與台新證券的法人董事代表。

首先在發行不超過100億元公司債部分，台新金控總經理林維俊晚間表示，旨在趁利率低時，鎖定資金成本，發債用途為金控平常資金調撥，並無特定目的。

林維俊解釋，台新金以往透過發行商業本票來調度資金，但商業本票屬於短天期的籌資工具，現在利率很低沒錯，但無法保證明年利率不會走高。

公司債屬於長年期籌資工具，趁利率處於低檔時發債，有鎖住資金成本的好處。台新金本次預計發行的公司債，年期可能為7年期或10年期。

台新金控16日董事會也通過，增派吳昕豪出任台新金兩家核心子公司台新銀行與台新證券的董事，明(17)日起生效。

根據台新金公告訊息，吳昕豪曾任花旗銀行(台灣)財務部副理、南山人壽投資部投資專員、日本Dynasty Holding International Limited共同創辦人、執行長。

吳昕豪也曾經當過新光產物、新光人壽、新光金控的董事，出任自家台新金控所屬公司董事，則是第一次。

熟悉吳昕豪的人士表示，「吳昕豪是很好的孩子，有心力爭上游；他的反應也不錯，不亞於老爸，是可教之才」。

他說，吳昕豪的邏輯推理很強，能舉一反三，也有花旗、南山等金融業的歷練，而且長期在吳東亮身邊耳濡目染下，多多少少有吸收到老爸的強項。