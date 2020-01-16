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皮繃緊了！壽險賣保障高齡保險排倒數5% 商品要改審查

2020-01-16 20:43經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

金管會欲抑制國人愛買儲蓄險的習慣，讓保單回歸保障本質，也鼓勵保險公司多賣保障型及...
金管會欲抑制國人愛買儲蓄險的習慣，讓保單回歸保障本質，也鼓勵保險公司多賣保障型及高齡化商品，今（16）日宣布要研議修正「保險商品銷售前程序作業準則」，訂出獎懲辦法。示意圖／ingimage
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金管會欲抑制國人愛買儲蓄險的習慣，讓保單回歸保障本質，也鼓勵保險公司多賣保障型及高齡化商品，今（16）日宣布要研議修正「保險商品銷售前程序作業準則」，訂出獎懲辦法，讓保障型及高齡化保險商品之新契約保費收入占所有商品之新契約保費收入前20%的公司，新商品由審查制改採備查制；保障型及高齡化保險商品之新契約保費收入占所有商品之新契約保費收入占比由高而低排名最後5%，且較前一年度下降者，商品若原採備查制，則要改成審查制。預告期間為21日。

過去需要金管會核准制的保單類型有三類，包括新型態停單、附保證給付及勞退相關勞退企業年金及勞退個人年金保險，未來研議對保險公司銷售保障型及高齡化商品情形，進行差異化管理。明定最近一年銷售保障型及高齡化保險商品新契約保費收入占整體比重最高前20%者，原審查方式以備查方式辦理之保險商品變更為以核准方式辦理。

不過目前對於何謂保障型跟高齡化商品的「解釋令」還未定案，初步原則認為，保障型指比較沒有保價金的人身保險，若有保價金的會再訂一個門檻法則，高於七月上路的儲蓄險死亡門檻；而高齡化，一般年金保險或是健康險，可能沒有解約金保價金的都會列入。這部份2月可接受申請，但還是要看過去一年的表現，且要看解釋令定義，因此明年2月之後才會真正獲免審查的獎勵。

至於銷售不好的保險公司也要皮繃緊，對於保障型及高齡化保險商品之新契約保費收入占所有商品之新契約保費收入占比由高而低排名後5%且占比較前一年度下降者，將原審查方式以備查方式辦理之保險商品變更為以核准方式辦理。為使人身保險業有一定時間進行保險商品結構調整，明定自2021年1月1日施行。

保險高齡化保費

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