虛擬貨幣規範上路 KPMG：法治化領先國際

金管會本周已發布多篇函釋，正式將所謂「證券型代幣」這類虛擬貨幣交易業務納入規範，核准經營可以自行買賣具證券性質的虛擬貨幣，KPMG加密資產與代幣經濟服務團隊今（16）日表示，這項法治化過程在國際上相對領先，既然相關規範已經塵埃落定，在政府及證券業者對於STO風險有具體了解後，建議未來可以考慮逐步放寬規定。

團隊協同主持律師鍾典晏表示，經核准的證券商，可以辦理與虛擬貨幣相關的資訊服務、財務規劃之諮詢顧問業務，也能進行該代幣的儲存、移轉及保管業務，正式開啟台灣對STO（Security Token Offering，證券型代幣發行）制度的的發展，這項法治化過程，速度在國際上相對較為領先。

鍾典晏認為，縱然目前的規範，是基於風險管控的思維，遵循事項繁多，未來依然有可能因應科技發展及落地應用需求，開始逐步修改規定。

對於有意參與證券型代幣的投資人，協同主持會計師黃海寧提醒，最新公布的法規中，有許多對於投資人的規範：首先，用戶必須經過KYC和AML審核；其次，當成交均價較前一營業日成交均價漲或跌50%，必須暫停交易至收市。

黃海寧表示，訂定這些措施，不外乎希望維護投資人權益及確保交易資料的保存，控管防制洗錢風險、避免特定犯罪所得以虛擬通貨認購或交易之匿名性風險，避免過度的價格波動，損害投資人權益。

KPMG團隊表示，提醒有意參與此項業務的證券或非證券業者，應注意在發展相關業務時亦須注意在內部控制、財務資訊、資安管控以及風險管制上的特別要求，且落實洗錢防制等規範。