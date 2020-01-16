公司虧損主管還領高薪 600家上市櫃需揭露財報

金管會證期局今宣布，若上市櫃公司近三年財報曾出現過稅後虧損，或公司治理評鑑不佳，上市櫃公司今年6月起發布的年報中，須揭露前5位酬金最高的主管，預估目前約600多家上市櫃公司需揭露，約佔全體上市櫃公司的35%。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會證期局今宣布，若上市櫃公司近三年財報曾出現過稅後虧損，或公司治理評鑑不佳，上市櫃公司今年6月起發布的年報中，須揭露前5位酬金最高的主管，預估目前約600多家上市櫃公司需揭露，約佔全體上市櫃公司的35%。

證期局副局長蔡麗玲表示，為強化公司治理，且提升資訊揭露，各上市櫃公司今年6月發布的年報，若最近3年個體或個別財務報告曾出現稅後虧損，或公司治理評鑑處於最後20%的上市櫃公司，應個別揭露前5位酬金最高主管的酬金，應包含姓名、職稱、酬金數目，主管的定義為經理人以上，酬金包含董監酬勞、加給等，預估今年有600家上市櫃公司需揭露。

但外界認為此舉恐違反個資法與讓對手方便挖角。蔡麗玲表示，公司財報是排除個資法規定，上市櫃公司經營虧損，或公司治理情況不佳，股東會想知道現在主管酬金的合理性，財報揭露後就由股東去評估。

此外，也增訂公發公司若最近3年個體或個別財報曾出現稅後虧損、上市櫃公司公司治理評鑑不佳，或上市櫃公司非主管全時員工平均薪資偏低者，須揭露個別董事及監察人的酬金情形，預估今年將有824家公發公司須揭露。

另增訂公發公司，若董事長與總經理或相當職務者為同一人、互為配偶或一親等親屬，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施。以公開資訊觀測站的資料估算，上市櫃公司有566家須提出因應措施。